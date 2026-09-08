En el Guadalajara existe una problemática que se ha mencionado muy poco en los espacios de análisis, por lo que dentro del Rebaño deberán analizar esta situación cuanto antes.

Las lesiones son una problemática común en todos los deportes de alto rendimiento, ya que todo deportista está propenso a sufrir alguna dolencia en el desempeño de su disciplina; sin embargo, en Chivas se ha convertido en una constante durante este Apertura 2026.

Desde hace varios años, las lesiones constantes en el primer equipo del Guadalajara se han ido normalizando; sin embargo, en este semestre se ha vuelto en una situación crítica debido a que constantemente se están registrando ausencias por dolencias musculares, principalmente.

Y es que a lo largo de todo este segundo semestre del 2026, Gabriel Milito ha tenido que prescindir de ocho futbolistas en algún momento por alguna dolencia, en donde para mala fortuna de los tapatíos, la gran mayoría son elementos de la defensiva.

Hay que recordar que Bryan González y José Castillo estarían en la recta final de su recuperación y se espera una próxima reintegración a los trabajos con el resto del plantel en los próximos días; sin embargo, el fin de semana se confirmó una lesión muscular de Miguel Gómez, quien se perderá algunas semanas.

Los lesionados de Chivas en el segundo semestre del 2026

¿Quiénes están en duda y descartados para el juego de Chivas vs. Pumas?

Tal y como se mencionó anteriormente, Bryan González y José Castillo se encuentran en duda para poder reaparecer con el Guadalajara en el duelo de este fin de semana contra los Pumas, por lo que será hasta el viernes cuando Gabriel Milito, en conjunto del cuerpo médico, se determine si podrán tener minutos ambos zagueros.

Por otro lado, los elementos que estarían descartados para este compromiso serían Miguel Gómez y Miguel Tapias, de quienes se sabe muy poco sobre sus respectivas lesiones, aunque no hay detalles de evolución que hagan creer que estarán a disposición para la visita de los felinos al Estadio Akron.