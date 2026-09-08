El Pentapichichi alabó el trabajo que ha realizado el entrenador argentino para potenciar el ataque del Guadalajara que había sido débil durante muchos años.

Chivas sigue siendo una maquinaría ofensiva que por fin se está reencontrando con la contundencia en el Apertura 2026 pese a la venta de Armando González rumbo a Grecia, por lo que muchos especialistas vuelven a rendirse ante el trabajo de Gabriel Milito, en donde uno de los que más elogios le lanza al argentino es la leyenda mexicana, Hugo Sánchez.

El Pentapichichi no tuvo tapujos en asegurar que el mérito de que el Guadalajara sea ofensivo y goleador radica completamente en el buen trabajo que está haciendo el timonel sudamericano, recordando que antes de su llegada, el Rebaño era un equipo débil en zona de definición.

“Es un mérito tremendo de Gabriel Milito porque está haciendo muy buen trabajo. Estoy dándome cuenta de que es por el buen trabajo que se hacía en los entrenamientos. El buscar la manera de crear.

“Chivas ha pasado por muchos años que habían mejorado deportivamente en cuanto al tema futbolístico, pero a la hora de finalizar las jugadas fallaban muchos. Faltaba un trabajo ofensivo y ese trabajo ofensivo, se nota que lo está haciendo bien porque va prosperando esa ofensividad de Chivas y hay que felicitar a Milito de ello“, declaró el exdelantero en ESPN.

¿Cuántos goles ha anotado Chivas en cada competencia con Gabriel Milito?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.