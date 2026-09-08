No cabe duda de que Armando González estaba destinado a brillar en Europa de la mano de Olympiacos. En la Copa de Grecia se despachó con un doblete frente a Volos por la jornada dos, por lo que repasamos cómo marcha en la tabla de goleo.

Una de las grandes preguntas que comenzaba a surgir en el futbol griego es si Hormiga podía llenar los zapatos del marroquí El Kaabi. El atacante africano se lesionó y es un hecho que el exjugador del Guadalajara pasó a ser el delantero titular del equipo helénico.

En la noche de Grecia, el exjugador de Chivas dio una enorme actuación debido a que se despachó con un doblete frente a Volos. A su vez, asistió al colombiano Gustavo Puerta para que marcara su primer gol en su debut con Olympiacos.

Armando González se despachó con un doblete para Olympiacos. (Foto: X / @Chivasextra)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo de la Copa de Grecia?

Con el doblete ante Volos, Armando González suma tres dianas en la Copa de Grecia y es líder en la tabla de goleo según las estadísticas proporcionadas por FotMob. Detrás de Hormiga se encuentran con dos goles el argentino Agustín Urzi, el costarricense Kenneth Vargas, y los griegos Dimitrios Theodoris, Petros Kaloutsikidis, Sotiris Tsiloulis y Konstantinos Papageorgiou.
Estadísticas proporcionadas por Fotmob. (Foto: CHATGPT)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de asistencias?

Como decíamos al principio, Armando González fue clave para que el colombiano Gustavo Puerta pudiera anotar su primer gol gracias a su asistencia. Según lo informado por FotMob, Hormiga es líder en asistencias con dos pases de gol ante Larissa y Volos.

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¿Cuánto volverá a jugar Armando González con Olympiacos?

El próximo juego de Armando González junto a Olympiacos será ante OFI Creta por la jornada 3 de la Superliga de Grecia. El juego está pactado para que se lleve adelante el siguiente sábado 12 de septiembre a las 08:00 del Centro de México.