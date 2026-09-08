No cabe duda de que Armando González estaba destinado a brillar en Europa de la mano de Olympiacos. En la Copa de Grecia se despachó con un doblete frente a Volos por la jornada dos, por lo que repasamos cómo marcha en la tabla de goleo.
Una de las grandes preguntas que comenzaba a surgir en el futbol griego es si Hormiga podía llenar los zapatos del marroquí El Kaabi. El atacante africano se lesionó y es un hecho que el exjugador del Guadalajara pasó a ser el delantero titular del equipo helénico.
En la noche de Grecia, el exjugador de Chivas dio una enorme actuación debido a que se despachó con un doblete frente a Volos. A su vez, asistió al colombiano Gustavo Puerta para que marcara su primer gol en su debut con Olympiacos.
¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo de la Copa de Grecia?
Con el doblete ante Volos, Armando González suma tres dianas en la Copa de Grecia y es líder en la tabla de goleo según las estadísticas proporcionadas por FotMob. Detrás de Hormiga se encuentran con dos goles el argentino Agustín Urzi, el costarricense Kenneth Vargas, y los griegos Dimitrios Theodoris, Petros Kaloutsikidis, Sotiris Tsiloulis y Konstantinos Papageorgiou.
¿Cómo marcha Armando González en la tabla de asistencias?
Como decíamos al principio, Armando González fue clave para que el colombiano Gustavo Puerta pudiera anotar su primer gol gracias a su asistencia. Según lo informado por FotMob, Hormiga es líder en asistencias con dos pases de gol ante Larissa y Volos.
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¿Cuánto volverá a jugar Armando González con Olympiacos?
El próximo juego de Armando González junto a Olympiacos será ante OFI Creta por la jornada 3 de la Superliga de Grecia. El juego está pactado para que se lleve adelante el siguiente sábado 12 de septiembre a las 08:00 del Centro de México.