Armando González sigue respondiendo de la mejor manera en el Olympiacos, ahora con un doblete en la Copa de Grecia.

Armando González ha respondido de la mejor manera tras su llegada al futbol de Grecia, especialmente en la Copa de Grecia, donde este martes disputó su segundo partido como titular con Olympiacos. La Hormiga volvió a hacerse presente en el marcador y marcó el gol que puso momentáneamente en ventaja a su equipo, confirmando que comienza a aprovechar las oportunidades que está recibiendo con el conjunto de El Pireo.

Cuando parecía que el partido se iría al descanso con el marcador empatado sin goles, Armando González apareció al minuto 42. En un tiro de esquina, la Hormiga hizo una nueva muestra de su olfato goleador al aparecer en el lugar exacto para solamente empujar el balón, después de que el arquero rival había conseguido rechazar un primer remate. El mexicano estuvo atento a la jugada y no desaprovechó la oportunidad de abrir el marcador para Olympiacos.

Este gol es una muestra más de una de las principales características de Armando González: su enorme movilidad dentro del área para encontrar espacios y aparecer sin marca a pesar de la presencia de los defensores rivales. Si se observa la jugada con atención, incluso puede apreciarse que el delantero mexicano corre exactamente hacia donde termina llegando el balón después del primer rechace, prácticamente desde antes de que su compañero vuelva a tocar el esférico. Ese tipo de movimientos son los que permiten entender por qué la Hormiga tiene un olfato goleador tan desarrollado.

Posteriormente, apenas minutos después de que hubiera iniciado el segundo tiempo, González recibió un centro preciso a segundo poste, el cual remató de cabeza para mandar directo a la portería lo más alejado posible del portero rival, firmando así su doblete apenas al minuto 50, dándole una importante ventaja a su equipo. Minutos después, la Hormiga volvería a participar en un gol, pero esta vez asistiendo al colombiano Gustavo Puerta, una sociedad que podría dar frutos muy pronto en el equipop griego.

Esta gran actuación llega en un contexto especialmente importante para el delantero mexicano, pues Olympiacos acaba de quedarse sin su atacante titular debido a la grave y lamentable lesión de Ayoub El Kaabi. Que Armando González esté respondiendo con goles es una excelente noticia para el conjunto griego y para sus aspiraciones durante esta temporada. Sus tres anotaciones hasta ahora han llegado en la Copa de Grecia, pero parece ser solamente cuestión de tiempo para que la Hormiga también comience a hacerse presente en la Liga.

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Por lo pronto, habrá que esperar para saber si Armando González termina quedándose como el único delantero disponible del plantel o si Olympiacos decide realizar algún movimiento. Cabe recordar que Roman Yaremchuk estaba a punto de salir del equipo con rumbo al futbol de Francia, pero la lesión de El Kaabi podría cambiar completamente los planes del conjunto de El Pireo. Si finalmente permanece en la plantilla, la competencia por el puesto de delantero podría reactivarse y la Hormiga tendrá que seguir demostrando que merece ser la primera opción.

Armando González ya había fallado una ocasión clara en el partido contra Volos

A pesar de haber encontrado el gol, la Hormiga todavía tiene algunos aspectos que mejorar, especialmente en la definición. Minutos antes de su anotación, González ganó de forma perfecta un balón que le permitió quedar completamente solo frente al portero, pero el arquero rival consiguió achicarle el espacio lo suficiente para que el mexicano terminara estrellando su disparo en su cuerpo. La ocasión dejó claro que el delantero tiene la capacidad para generar peligro, aunque todavía deberá trabajar en su contundencia cuando tenga oportunidades de este tipo.