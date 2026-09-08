Chivas tuvo un inicio de temporada con varios altibajos, pero todo parece indicar que el equipo por fin está encontrando su mejor versión para pelear con todo por el título del Apertura 2026. El Guadalajara viene mostrando una mejoría importante en su funcionamiento y en sus resultados, algo que ha sido posible gracias al buen trabajo de Gabriel Milito y de unos jugadores rojiblancos que poco a poco comienzan a entender mejor la idea de su entrenador.

Todos los directores técnicos tienen jugadores que gozan de su mayor confianza, pero el estratega rojiblanco es uno de los que hace más evidente quiénes son sus elementos clave. Gabriel Milito tiene a tres futbolistas que han disputado todos los minutos posibles del torneo, mientras que el cuarto jugador con mayor participación es precisamente uno de los elementos más criticados por un sector de la afición del Rebaño Sagrado. Los números dejan claro quiénes son los hombres prácticamente inamovibles para el argentino.

Gabriel Milito ha dejado claro a sus jugadores inamovibles.

En el top 3 de jugadores de Chivas con más minutos durante el Apertura 2026 aparecen Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. Los tres futbolistas han disputado los 630 minutos disponibles del torneo, dejando claro que son piezas fundamentales para Milito. Justo detrás de ellos aparece Fernando González, quien solamente se ha perdido un partido como titular y acumula hasta ahora 510 minutos de juego, consolidándose también como uno de los elementos con mayor continuidad en el plantel.

Después aparecen Diego Campillo, Omar Govea, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez, quienes también han tenido una participación importante a lo largo del campeonato, aunque no siempre han salido de inicio. Los cuatro acumulan 461, 450, 369 y 365 minutos, respectivamente, cifras que demuestran la importancia que tienen dentro de la plantilla rojiblanca y las constantes oportunidades que han recibido bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Kevin Castañeda ha jugado muy pocos minutos.

Por otro lado, algunos de los recién llegados no están teniendo la actividad que probablemente se esperaba de ellos al comienzo de la temporada. Kevin Castañeda es el segundo jugador con menos minutos de Chivas en el torneo, con apenas 132, solamente por delante de Jonathan Pérez, quien disputó un minuto contra Juárez, aunque ha tenido presencia en seis de los siete partidos. Jordan Carrillo, por su parte, apenas suma 266 minutos repartidos también en seis encuentros, mientras que Luis Gabriel Rey registra solo 146 minutos en tres partidos.

Chivas solo ha utilizado a 22 jugadores, Gabriel Milito hace muy pocas rotaciones

A pesar de contar con un plantel bastante amplio entre jugadores del primer equipo y elementos de fuerzas básicas provenientes de El Tapatío y Chivas Sub-21, Gabriel Milito ha apostado por un grupo relativamente reducido. El entrenador argentino solamente ha utilizado a 22 jugadores en lo que va del Apertura 2026, y en ese número están incluidos Jonathan Pérez con su ya mencionado minuto de juego, Armando González, quien ya salió del equipo rumbo al futbol europeo con Olympiacos, y Miguel Gómez, quien tuvo que entrar de emergencia ante las lesiones que afectaron prácticamente a toda la línea defensiva del Rebaño Sagrado. Esto refleja que, pese a las diferentes circunstancias que ha enfrentado, Milito ha mantenido una base bastante definida y ha recurrido a pocas rotaciones.