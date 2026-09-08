Armando González volvió a jugar de titular en Olympiacos en la jornada dos de la Copa de Grecia frente a Volos. Antes de que acabara el primer tiempo, Hormiga recuperó un balón y mano a mano falló un gol muy claro que podría haber significado el 1-0 para el conjunto helénico.
No cabe duda de que el exjugador rojiblanco tiene la oportunidad única de afianzarse como indiscutible en el conjunto rojiblanco debido a que se lesionó El Kaabi. Para quedarse con ese puesto debe anotar goles en cada partido.
A 18 minutos antes de que finalice el primer tiempo en el Estadio Georgios Karaiskakis, Armando González volvió a ser titular y se perdió un gol claro. Luego de recuperar el balón, se perfiló para abrir la pelota, pero el tiro fue hacia el cuerpo del portero que achicó bien el tiro. Un fallo que no debía aparecer en la noche de Grecia.
Cabe destacar que a minutos del final del primer tiempo Hormiga apareció para abrir el marcador. Tras un tiro de esquina, el exjugador del Rebaño Sagrado no dio por perdido el rebote y remató ante un guardameta vencido para el 1-0 del Olympiacos ante Volos.