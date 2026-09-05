Armando González entró al campo en un contexto lamentable, pues Ayoub El Kaabi sufrió una grave lesión ante el Volos.

Armando González dio un verdadero partidazo el miércoles pasado ante el AE Larisa en la Copa de Grecia, pues marcó un gol y dio una asistencia en la goleada 0-4 del Olympiacos. Esta actuación prácticamente le garantizaba más oportunidades con el conjunto de El Pireo, sin embargo, este sábado se le abrió una nueva puerta, aunque no de la forma ideal.

Hacia el final del primer tiempo en el partido entre Olympiacos y Volos, Ayoub El Kaabi, delantero titular del conjunto rojiblanco, sufrió un fuerte choque con el portero rival Marios Siampanis. El impacto fue de tal magnitud que el atacante marroquí tuvo que abandonar inmediatamente el terreno de juego en camilla, mientras las primeras imágenes hicieron temer por una lesión de gravedad que incluso podría tratarse de una fractura.

El golpe fue tan aparatoso que el propio Marios Siampanis, quien provocó el contacto de manera completamente accidental, no pudo contener las lágrimas después del choque. El guardameta del Volos quedó visiblemente afectado al darse cuenta de la gravedad de la situación y de que su intervención involuntaria podía haber provocado una lesión importante en un compañero de profesión.

La lesión de El Kaabi provocó que Armando González ingresara inmediatamente al terreno de juego para ocupar su lugar. Sin embargo, la situación podría tener repercusiones que vayan mucho más allá de este partido, pues la ausencia del marroquí abriría la puerta para que La Hormiga pueda recibir más minutos e incluso pelear por la titularidad. Esto ocurre además justo cuando, como hemos reportado en los últimos días, Olympiacos ha estado dando salida a otros delanteros de su plantilla.

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Ahora, la responsabilidad de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del Olympiacos podría recaer completamente sobre el canterano rojiblanco. Armando tendrá que acelerar su proceso de adaptación al futbol europeo si quiere aprovechar esta enorme oportunidad que se presenta en su carrera, aunque llegó de la peor manera posible para el equipo y, especialmente, para su compañero Ayoub El Kaabi.

José Luis Mendilibar tiene total confianza en Armando González y lo registró en la Europa League

Ayoub El Kaabi no solamente es el delantero titular del Olympiacos, sino que además es el vigente campeón de goleo de la Super Liga Griega. A pesar de ello, el entrenador José Luis Mendilibar demostró tener total confianza en Armando González al registrarlo para disputar la Europa League, una decisión que incluso significó dejar fuera de la competición a otros jugadores que formaron parte de la plantilla durante la temporada anterior.