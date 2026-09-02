Armando González llegó al Olympiacos y rápidamente parece estar ganándose un lugar importante dentro del equipo. El conjunto griego apostó fuerte por el delantero mexicano, pagando 12 millones de dólares por el 80 por ciento de su carta, una operación que lo convirtió en uno de los fichajes más caros en la historia del club y que deja claro que en El Pireo tienen grandes planes para La Hormiga.

La confianza del Olympiacos en el exjugador de Chivas comenzó a demostrarse desde sus primeros días en Grecia. Después de trabajar intensamente durante sus primeros entrenamientos y de haber debutado ante el Asteras, González ya está recibiendo señales de que puede convertirse en una pieza importante para José Luis Mendilibar durante esta nueva etapa de su carrera.

Ahora, esa confianza tendrá una nueva demostración, pues Armando González recibirá su primera titularidad con el Olympiacos este miércoles en el partido correspondiente a la Copa de Grecia. De esta manera, La Hormiga tendrá la oportunidad de disputar muchos más minutos que en su debut y comenzar a demostrar desde el inicio por qué el conjunto de El Pireo realizó una inversión tan importante por él.

El propio José Luis Mendilibar ya había dado pistas de esta decisión, pues el entrenador español decidió no convocar para este encuentro a Ayoub El Kaabi, delantero que había sido titular en los primeros partidos de la temporada. Esto abrió la puerta para que González apareciera desde el inicio y tuviera su primera gran oportunidad para convencer al cuerpo técnico del Olympiacos.

De esta manera, Armando González tendrá su primera titularidad con el Olympiacos frente a un rival que, en el papel, debería representar una prueba accesible para el conjunto de El Pireo. La Hormiga tendrá una gran oportunidad para estrenarse como goleador en el futbol griego y comenzar a ganar confianza en esta nueva etapa de su carrera, después de haber dejado una importante huella con Chivas.

¿Cómo se puede ver el partido entre el AE Larisa y el Olympiacos en la Copa de Grecia?

El partido entre AE Larisa y Olympiacos se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 11:00 a.m., tiempo del centro de México. El encuentro será transmitido en México por Claro Sports, incluyendo sus plataformas digitales, mientras que en Rebaño Pasión también le daremos seguimiento a todo lo que ocurra con Armando González en su primera titularidad con el conjunto griego.