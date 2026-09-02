Armando González dio el salto al futbol europeo después de que Chivas concretara su traspaso al Olympiacos, uno de los clubes más importantes y competitivos de Grecia, en un movimiento que representó un paso importante en la carrera de La Hormiga, quien dejó el Guadalajara después de convertirse en uno de sus futbolistas más importantes.

Además de llegar a uno de los equipos con mayor tradición del futbol griego, el delantero mexicano tendrá la posibilidad de disputar la Europa League y medirse ante algunos de los mejores clubes del continente. De esta manera, González comienza una nueva etapa en su carrera con el objetivo de consolidarse en Europa y seguir creciendo como futbolista.

Al respecto, Marco Fabián confesó en entrevista para La Afición que ve con muy buenos ojos la decisión del Guadalajara y considera que Chivas está poniendo un ejemplo positivo para el resto de los clubes mexicanos., pues desde su perspectiva, el Rebaño Sagrado permitió que uno de sus jugadores más importantes diera el salto hacia un futbol más competitivo, pero al mismo tiempo consiguió concretar una operación de negocio que benefició a todas las partes.

“Los clubes mexicanos tienen que entender eso, que que al final le puedes abrir la puerta a muchos mexicanos. Hoy en día Chivas lo está haciendo de buena manera al darle la oportunidad a la Hormiga, que venía bien, que se lo podían haber quedado por el tema de pensar en ser campeones, pero saben que hay jugadores que lo pueden suplir. Están abriendo las puertas a un jugador de cumplir su sueño y de poder seguir avanzando dentro de su carrera en Europa en una liga de Grecia, que es una liga importante.”

Fabián conoce de primera mano lo que significa emigrar al futbol europeo, donde incluso consiguió proclamarse campeón, por lo que considera que el crecimiento del futbolista mexicano pasa por tener cada vez más jugadores desarrollándose en Europa. En ese sentido, también aseguró que está dispuesto a contribuir a ese proceso desde el Rangers FC, club que actualmente cuenta con 10 futbolistas mexicanos en su plantilla.

Marco Fabián aplaude a las Chivas de Gabriel Milito y llama a soñar con el campeonato

Más allá de la salida de Armando González, Marco Fabián también destacó el trabajo que está realizando Gabriel Milito al frente del Guadalajara. El exjugador rojiblanco considera que Chivas está atravesando un proceso positivo y que la afición puede ilusionarse con la posibilidad de conquistar el campeonato, pues ha observado intensidad en los entrenamientos, una evolución individual de los futbolistas y un grupo cada vez más conectado con las ideas de su entrenador.

“La verdad que el nivel de intensidad que están mostrando me gusta. Creo que trabaja de buena manera, está encontrando el cómo ir mejorando personalmente a cada uno de los jugadores. Los jugadores los veo muy conectados a lo que pide Milito. Y creo que puede ser un torneo para que todos los aficionados de Chivas sueñen en un campeonato.”