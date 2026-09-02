Chivas tiene este sábado un importante partido, pero también hicieron "corte de caja" con las salidas en el mercado de verano.

Chivas tiene un partido importante este sábado ante Atlético de San Luis, duelo en el que el equipo dirigido por Gabriel Milito buscará regresar a la senda del triunfo frente a un rival que se les ha complicado en ediciones pasadas. Sin embargo, el mercado de pases continúa dando de qué hablar en el Guadalajara, especialmente después de que la directiva ya hizo un corte de caja sobre los movimientos que tuvo el plantel durante el periodo de transferencias.

Las bajas en Chivas están prácticamente descartadas, todos se quedan

Aunque hubo fuertes rumores sobre las posibles salidas de Raúl Rangel y Brian Gutiérrez, además de otras que quedaron como una simple posibilidad, como las de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, todo apunta a que prácticamente todos se quedarán en Chivas. Los principales mercados de Europa ya están cerrando y, hasta el momento, no llegaron ofertas de importancia por ninguno de estos futbolistas, por lo que el plantel rojiblanco se mantendría prácticamente sin cambios.

Armando González podría recibir su primera titularidad con el Olympiacos este miércoles

Después de haber debutado con el Olympiacos el pasado domingo frente al Asteras, Armando González podría tener una nueva oportunidad este miércoles. La Hormiga apunta a recibir su primera titularidad con el conjunto griego en el partido ante el AE Larisa, correspondiente a la Copa de Grecia, especialmente porque Ayoub El Kaabi, quien fue titular en los dos primeros encuentros de liga del equipo, no fue convocado a este encuentro.

El AE Larisa vs Olympiacos se podrá ver en México por las plataformas de Claro Sports, incluyendo YouTube

Los aficionados mexicanos que quieran seguir los primeros pasos de Armando González en el futbol griego tendrán una nueva oportunidad este miércoles. El partido entre AE Larisa y Olympiacos será transmitido en México por las plataformas de Claro Sports, incluyendo su canal de YouTube, por lo que los seguidores de Chivas podrán estar pendientes de la posible primera titularidad de La Hormiga en Europa.

Armando González sería titular en la Copa de Grecia.

Chivas tuvo siete bajas, se embolsó una millonada con las ventas de Armando González y Alan Mozo

El mercado también dejó importantes ingresos para el Guadalajara, pues con las ventas de Armando González y Alan Mozo, el Rebaño Sagrado se embolsó 14 millones de dólares. Además, las salidas de Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Yael Padilla, Leonardo Sepúlveda y Sergio Aguayo permitieron liberar una importante masa salarial, recursos que la directiva ya comenzó a aprovechar con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Efraín Álvarez confiesa que todos están en Chivas están felices por Armando González, y él mismo le abre la puerta a Europa

La salida de Armando González también ha sido bien recibida por sus compañeros, quienes han seguido de cerca sus primeros pasos con el Olympiacos. Efraín Álvarez reconoció que todos en Chivas están felices por lo que está viviendo La Hormiga y no descartó que él mismo pueda buscar una oportunidad en Europa, aunque por ahora su objetivo está centrado en triunfar con el Guadalajara y conseguir títulos antes de pensar en dar el salto al futbol europeo.