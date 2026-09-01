Aunque parece que ha pasado más tiempo, apenas han transcurrido dos semanas desde que Armando González dejó Chivas para comenzar su aventura en el futbol europeo. En la cancha, el Guadalajara ya tuvo que acostumbrarse a jugar sin el delantero, pero dentro del vestidor todavía se siente el hueco que dejó uno de los futbolistas más queridos del Rebaño Sagrado durante los últimos años.

Así lo dejó ver Efraín Álvarez, quien, en entrevista con Juan Manuel Figueroa para MedioTiempo, explicó que el vestidor rojiblanco se convirtió en una verdadera familia y por eso todos están felices de ver a la Hormiga cumplir uno de sus grandes sueños. El atacante destacó que el grupo se mantiene unido y que existe plena confianza en los jugadores que ahora deben ocupar el lugar que dejó el delantero.

Efraín Álvarez no pudo hacer pretemporada por una lesión.

“El grupo está muy unido. Tenemos una familia, sea quien sea quien juegue, lo va a hacer muy bien. Ve a Marín ahorita cómo está, Sepu también cuando juega, muy bien. Pero Armando, la verdad, tuvo un año espectacular y tocó que se fuera a Europa y le deseamos lo mejor, y sí, estamos muy, muy felices por él”, explicó Álvarez.

Efraín Álvarez, quien debutó con LA Galaxy y posteriormente pasó por Xolos de Tijuana antes de llegar a Chivas, también confirmó un secreto a voces dentro del futbol mexicano: jugar en el Guadalajara puede aumentar considerablemente la exposición de un futbolista ante los clubes europeos. Sin embargo, el mediocampista dejó claro que el principal objetivo del plantel rojiblanco sigue siendo conseguir el campeonato con el Rebaño Sagrado.

“Claro, Chivas te da mucha vista, todos los clubes ven acá a Chivas. Pero, al final del día, nosotros lo que queremos es ser campeones acá, pero si se da (salir a Europa) y está bien para las dos partes, pues bienvenido sea, pero, la verdad, nosotros queremos ser campeones acá”, declaró para MedioTiempo.

Cabe recordar que Efraín Álvarez ya estuvo en la mira del futbol europeo cuando todavía jugaba en LA Galaxy e incluso recibió ofertas que finalmente no llegaron a concretarse. Por ello, el actual número 10 de Chivas no descartó la posibilidad de volver a recibir una propuesta del Viejo Continente, aunque prefirió no adelantar detalles: “Sí, la verdad sí tuve oportunidades, y pues veremos”.

Efraín Álvarez recuperó la titularidad en Chivas luego de no haber podido hacer pretemporada

Con la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, además de la lesión que le impidió hacer la pretemporada y disputar los primeros partidos del Apertura 2026, parecía que Efraín Álvarez podía perder la titularidad en Chivas. Sin embargo, una vez que recuperó su mejor estado físico, Gabriel Milito volvió a confiar en él como una pieza fundamental, demostrando el peso que tiene el futbolista en el esquema del Guadalajara.