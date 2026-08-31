En los próximos días, Chivas hará oficial la venta de Alan Mozo a Cruz Azul. Mientras se espera que se confirme, revelan cómo presionó el Guadalajara a la Máquina para vender al defensa.

En las próximas horas, Chivas hará oficial la salida de Alan Mozo a Cruz Azul en este mercado de pases. A horas de que se cierre la ventana de transferencia, revelan que Alejandro Manzo realizó una jugada maestra con la Máquina Cementera debido a que amenazó con utilizar el año opcional que tienen en el contrato del defensa para que no sea más barata la venta de su carta.

Era sabido que el Rebaño Sagrado se preparaba para dejar salir libre al lateral derecho, ya que no tenía cabida en la plantilla de Gabriel Milito. Más allá de que con el técnico no había ningún problema, es una realidad que iba a volver y no iba a tener minutos en el Guadalajara.

En medio de este contexto, Chivas decidió vender a Alan Mozo a Cruz Azul a cambio de dos millones de dólares. Sin embargo, César Huerta reveló que Alejandro Manzo encabezó la negociación para deshacerse de un jugador al que le quedaban pocos meses de contrato, que no querían y cuyo salario era elevado.

Alan Mozo será jugador de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por el periodista de Diario AS, la directiva del Rebaño Sagrado ofreció los servicios del defensa y amenazó con hacer uso del año opcional para que la Máquina Cementera se lleve ahora a un jugador que podía salir más caro a partir de 2027. En el mismo reporte, el insider del Guadalajara señaló que la transferencia es una venta definitiva por dos millones de dólares y que Pachuca recibirá una compensación correspondiente.

La última vez que Chivas hizo un gran negocio con Cruz Azul

Cabe destacar que no es la primera vez que Chivas deja en ridículo a Cruz Azul debido a que Luis Romo llegó a cambio de Jesús Chiquete Orozco más dinero. El Guadalajara se hizo de un jugador polifuncional y mundialista, mientras que la Máquina se quedó con un futbolista que de momento no llegó a brillar como se esperaba.