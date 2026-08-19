Armando González será nuevo jugador de Olympiacos en los próximos días. Tras una negociación seria, la directiva del Guadalajara dejó claro a sus jugadores que primero están los interés del club por sobre el sueño de jugar en Europa.

Desde la salida de la cúpula española daría la sensación de que el Guadalajara hoy cuenta con una directiva que pone primero los intereses del club por sobre cualquier otro. La salida de Armando González sirvió para revalorizar el futbol mexicano en Europa, pero también para bajar un mensaje al interior de la plantilla: primero Chivas y después el sueño de jugar en el Viejo Continente.

En los últimos años en el balompié mexicano se ha debatido largo y tendido sobre la manera en la que se puede competir mejor a nivel mundial. La respuesta a la que la mayoría de las mesas de debate llegan es que se necesita exportar más jugadores al futbol europeo, pero a un precio accesible para que se pueda concretar la transferencia.

Tras una nueva Copa del Mundo en territorio nacional, Chivas fue el primero en exportar a un jugador al Viejo Continente. Lo vivido con Armando González en los últimos días es motivo de orgullo para todo Chivas porque es el décimo canterano en salir a Europa. Sin embargo, tras la negociación, Amaury Vergara, Javier Mier y Alejandro Manzo advirtieron a la plantilla: primero el Guadalajara y después el sueño europeo.

Armando González jugará en Olympiacos de Grecia. (Foto: IMAGO7)

El Rebaño Sagrado está necesitado de títulos y, por decisión del patrón, estuvo de acuerdo en dejar escapar el Clausura 2026 al dar el visto bueno con la insólita concentración de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. El Guadalajara ha sido flexible con los pedidos de sus figuras, con la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, pero tampoco puede pecar tonto y convertirse, como dice Futboltuber, en Cumple Sueños FC.

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La negociación entre Chivas y Olympiacos por Armando González dejó muestras de que no querían venderlo porque era parte fundamental del equipo de Gabriel Milito. Por esta razón se buscó exigir un número que los deje lo más cerca a los famosos 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión y que deje ganancias a futuro.

Se encontró un punto medio para que todas las partes salieran ganando, pero en lo deportivo el Rebaño Sagrado perdió porque Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín no alcanzaron ni la mitad de goles que logró Hormiga González. Sin embargo, la directiva le dejó en claro al resto de los jugadores que se van en sus términos o no hay futbol europeo.

Chivas envió mensaje a la Liga MX

Desde que se supo la posibilidad de que Armando González buscaba jugar en Olympiacos, comenzó a escucharse un murmullo en el futbol nacional sobre que tenía que presionar para salir. Señores, Chivas por una vez tiene que velar por sus propios intereses y para eso necesita contar jugadores de calidad. El Guadalajara dio muestras de su apoyo al balompié mexicano, por lo que es momento de que el resto de los equipos cedan si es que se quiere trascender con el Tri.