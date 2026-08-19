Armando González está a una firma de ser nuevo jugador de Olympiacos. Antes de su viaje hacia Grecia, Hormiga se acercó a la afición de Chivas para despedirse.

Finalmente, Armando González se irá de Chivas para convertirse en jugador de Olympiacos de Grecia. Tras un martes de mucha incertidumbre sobre su futuro, Hormiga mantuvo un último gesto con la afición debido a que se bajó de su carro para saludar a los aficionados que se encontraban en Verde Valle.

En el Rebaño Sagrado desde el viernes se vivían momentos de mucha expectativa debido a que era claro el interés desde el conjunto helénico por el canterano de 23 años. Especialmente la expectativa aumentó cuando Gabriel Milito decidió dejar en el banco de suplentes al futbolista que en la temporada 2025-2026 anotó 24 goles en la Liga MX.

Esta mañana todos los insiders del Guadalajara confirmaron en diferentes plataformas que Chivas y Olympiacos habían llegado a un acuerdo con la venta de Armando González. Tras darse a conocer esta noticia, cientos de aficionados del conjunto rojiblanco se acercaron a Verde Valle a despedir al jugador de 23 años.

Armando González se despidió de la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de lo que sucedió ayer, Armando González se acercó a las rejas para firmar y saludar a los aficionados del Rebaño Sagrado. El Otaku del gol se bajó de su carro y junto al personal de seguridad del club estuvo con los chivahermanos y chivahermanas que esperaban tener un segundo con el canterano.

¿Qué oferta aceptó Chivas de Olympiacos por Armando González?

Según lo informado por diferentes medios, Chivas habría aceptado una oferta de Olympiacos de 10 millones de dólares fijos más dos millones en variables por el 80% de la carta de Armando González. El restante 20% queda a favor del Rebaño Sagrado para una futura venta.