Chivas se alista para enfrentar a Tijuana en medio de la inminente salida de Armando González. En medio de este panorama, revelan que Brian Gutiérrez y Raúl Rangel generan interés de clubes del extranjero, por lo que un periodista del Guadalajara reveló detalles.



En medio de la inminente salida de Armando González a Olympiacos de Grecia, Chivas amaneció con la posibilidad de que Brian Gutiérrez y Raúl Rangel salgan en este mercado de pases. En medio de este contexto, César Huerta, reconocido insider rojiblanco, confirmó que no hay ofertas por el mediocampista y el portero.

A lo largo de todo el 2026 se sabía muy bien que eran varios los jugadores del Guadalajara que estaban siendo seguidos por clubes europeos. Es más, en plena Copa del Mundo 2026, se reportó que Roberto Alvarado era seguido de cerca por Flamengo de Brasil ya que era uno de los jugadores que mejor se destacaba en la fase de grupos con la Selección Mexicana.

En medio de la inminente salida de Armando González a Olympiacos, David Medrano reportó que Red Bull estaría interesado en fichar a Brian Gutiérrez. A su vez, más temprano, Matteo Moretto, periodista de Diario Marca, reveló el interés del Dinamo Zagreb de Croacia está interesado en fichar a Raúl Rangel.

Brian Gutiérez sería pretendido por Red Bull. (Foto: IMAGO7)

Luego de la información que ha surgido, César Huerta destapó que en el caso de Brian no hay una oferta concreta en las oficinas de Verde Valle. En el caso del Tala, el periodista de Diario AS comentó que no llegó ninguna propuesta, pero que es un hecho que más temprano que tarde pueda llegar a darse la salida.

Cabe destacar que en el caso de Raúl Rangel mantiene un paso regular y destacado no solo en la Liga MX, sino que también en la Copa del Mundo con su famosa atajada ante Corea del Sur en el Estadio Akron. Diferente fue lo que vivió Brian Gutiérrez, quien comenzó como titular y terminó como suplente en el Tri de Javier Aguirre.

¿Qué oferta aceptó Chivas de Olympiacos por Armando González?

Según lo informado por diferentes medios, Chivas habría aceptado una oferta de Olympiacos de 10 millones dólares fijos más dos millones en variables por el 80% de la carta de Armando González. El restante 20% queda a favor del Rebaño Sagrado para una futura venta.