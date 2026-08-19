Aunque los jugadores y el cuerpo técnico de Chivas intenten concentrarse exclusivamente en el partido contra Tijuana, resulta prácticamente imposible que todo el entorno rojiblanco deje de estar pendiente de las negociaciones con Olympiacos por Armando González. La posible salida de La Hormiga podría cambiar de manera importante los planes del Guadalajara para el Apertura 2026, especialmente por las opciones que tendría Gabriel Milito para reemplazarlo.

Ahora sí, el acuerdo entre Chivas y Olympiacos estaría a punto de cerrarse

La negociación parece haber entrado en su etapa definitiva. De acuerdo con información de José María Garrido, Olympiacos habría puesto sobre la mesa una nueva oferta cercana a los 13 millones, aunque esta cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Lo que sí habría sido confirmado por fuentes cercanas al periodista es que solamente quedan algunos detalles para cerrar el acuerdo y que La Hormiga pueda viajar a Grecia para realizar las pruebas médicas y físicas correspondientes, por lo que el anuncio oficial podría llegar en cuestión de horas.

Armando González entrenó con normalidad este martes, indicando que aún no había acuerdo

Mientras las negociaciones avanzaban, Armando González se presentó este martes en Verde Valle y entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Esto es importante porque, cuando una transferencia está prácticamente cerrada, suele ser habitual que el jugador involucrado reciba permiso para ausentarse o trabaje de manera diferenciada mientras se terminan de resolver los últimos detalles. Por ahora, su presencia en el entrenamiento dejó claro que todavía no había un acuerdo definitivo entre Chivas y Olympiacos.

Olympiacos podría estar tentando a Armando González con un salto a la Premier League

Más allá de jugar en Europa, Olympiacos podría representar para Armando González una plataforma para dar posteriormente el salto a una liga todavía más importante. El conjunto griego está relacionado con el Nottingham Forest desde que su propietario, Evangelos Marinakis, adquirió al club inglés en 2017, situación que ha facilitado el intercambio de jugadores entre ambas instituciones. Además, Olympiacos tiene experiencia desarrollando futbolistas que posteriormente son vendidos a clubes de mayor jerarquía, por lo que La Hormiga podría ver en Grecia una primera escala antes de intentar llegar a la Premier League.

Armando González podría pasar fácilmente del Olympiacos a la Premier League.

Vladimir Moragrega podría ser la opción para cubrir el puesto de tercer delantero, pero ya no podría volver al Tapatío

En caso de concretarse la salida de Armando González, Vladimir Moragrega aparece como una de las principales alternativas para ocupar el puesto de tercer delantero de Chivas. El atacante fue campeón goleador de la Liga de Expansión con el Tapatío durante el Clausura 2026 y ya trabajó con el primer equipo durante la pretemporada, aunque finalmente no se quedó en el plantel. El problema es que, por su edad, si Gabriel Milito decide subirlo de manera definitiva a Chivas ya no podría regresar al Tapatío, por lo que el club tendría que valorar cuidadosamente la decisión y el papel que tendría dentro del primer equipo.

Amaury Vergara espera una oferta más cercana a los 15 MDD de la cláusula de rescisión de Armando González

Mientras tanto, la directiva rojiblanca todavía tendría muy claro cuánto quiere recibir por uno de sus principales activos. De acuerdo con información de Diego Ivey, periodista de ESPN, Chivas estaría esperando una propuesta cercana a los 12 millones de dólares más variables para considerar que las condiciones de la negociación son suficientemente favorables. El representante de La Hormiga continúa dialogando con Olympiacos para definir la siguiente cifra, mientras en Guadalajara buscan acercarse lo máximo posible a los 15 millones de dólares establecidos en su cláusula de rescisión.