El Vaquero y la Hormiga aprovecharon la estadía de la Selección Mexicana en Estados Unidos para reunirse y recordar sus momentos en el Guadalajara.

Armando González se convirtió en un refugio para los jugadores mexico-estadounidenses que arribaron a Chivas en los años recientes, ayudándoles a la adaptación al plantel rojiblanco gracias a que domina a la perfección el idioma inglés, formando grandes amistades con varios elementos entre los que destaca Cade Cowell.

El Vaquero llegó como refuerzo al Guadalajara para el Clausura 2024, en donde rápidamente se ganó el cariño de la afición debido a su velocidad y olfato goleador, por lo que formó una fuerte amistad con la Hormiga durante el lapso en el que coincidieron en el redil.

Es por eso que durante la concentración de la Selección Mexicana en New Jersey, los dos exjugadores del chiverío decidieron reunirse para ponerse al día, en donde inclusive se sumó a la reunión Anthony Mújica, quien fuera el preparador físico personal de Chicharito Hernández durante su paso por el Rebaño.

¿Cómo le ha ido a Cade Cowell en el New York Red Bull?

El delantero mexico-estadounidense aún pertenece al Guadalajara; sin embargo, fue enviado a préstamo con opción de compra al New York Red Bull durante todo el 2026, en donde ha participado en 25 partidos, en donde ha anotado dos goles y ha colaborado con seis asistencias.

Hasta este momento se desconoce si la escuadra de la Gran Manzana hará válida la opción para quedarse de forma permanente con el Vaquero; sin embargo, en Chivas han registrado mala suerte para ubicar a sus jugadores en la MLS, ya que siempre suelen explotarlos y devolverlos al Rebaño, tal y como sucedió con Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Eduardo López, entre otros.