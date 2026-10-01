La leyenda del Guadalajara destapó las claves por las que el Rebaño se ha reposicionado en el futbol mexicano y convertido en la base del Tricolor.

Chivas ha dejado atrás la mediocridad que experimentó durante muchos años gracias a la construcción de un sólido proyecto deportivo, en donde los resultados se están registrando en el equipo de Primera División y hasta en la Selección Mexicana, convirtiéndose en la base del Tricolor.

Es por eso que el exentrenador del Guadalajara, José Manuel de la Torre, analizó el presente del Rebaño y destapó que el trabajo en fuerzas básicas ha sido la clave para volver a ser un equipo poderoso, en donde se están abasteciendo las Selecciones Menores y posteriormente, el equipo Mayor de México.

“Lo principal en un club como Chivas o como lo fue Pumas, porque ahora no lo ha mostrado tanto, es su extracción de jóvenes en fuerzas básicas. Sus competencias internas que han sido muy fuertes desde muy chavos y que saben y se identifican con sus colores. Eso ha hecho que esos equipos sean grandes, que sean equipos muy poderosos y que en su momento, son los jugadores que empiezan a salir al extranjero.

“Eso creo que Chivas ha tenido cierta continuidad y que lo ha manifestado bastante bien. Esperemos que lo siga haciendo. De ahí es de dónde captas a esos jóvenes para seguir teniendo ese semillero, prepararlos bien y que aparezcan en Selecciones Menores, después en el equipo profesional y que puedan salir al extranjero.

“Eso es importantísimo, que en Selecciones Menores se dan mucho a conocer en el extranjero porque hay muchos torneos donde participan y tienen la oportunidad de tener ese roce y que los visores en el mundo están muy atentos en los jóvenes que prometen esas condiciones como algunos en México lo tienen y lo pueden desarrollar en otros países”, declaró en entrevista a Claro Sports.

¿Cuál es el legado del Chepo de la Torre en Chivas?

La realidad es que José Manuel de la Torre es una leyenda del Guadalajara, ya que como jugador logró ser campeón en la Temporada 1986-87. Además, también logró ser campeón en el Apertura 2006, pero ahora en el banquillo, convirtiéndose en la primera persona en ser campeón con el Rebaño en las dos facetas.

Sin embargo, el aporte del Chepo no concluyó ahí, sino que vivió una segunda etapa como entrenador en el 2014 y parte del 2015 con la misión de sacar al chiverío de los severos problemas porcentuales, objetivo que cumplió a cabalidad en el momento más oscuro de la historia del conjunto rojiblanco.

¿Quiénes son los canteranos de Chivas que están en la Selección Mexicana?