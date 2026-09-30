El histórico exjugador del Guadalajara por fin habló abiertamente sobre su salida del Rebaño y quién decidió que no continuara en el redil.

Isaac Brizuela es uno de los jugadores más importantes que ha jugado en Chivas en los últimos años, debido a que llegó para ayudar a salvar al Rebaño de sus problemas de descenso y terminó celebrando muchos campeonatos con la escuadra tapatía durante la etapa de Matías Almeyda.

El Conejo jamás estuvo involucrado en un escándalo o alguna polémica, por lo que siempre fue un futbolista ejemplar dentro del Guadalajara, desde su fichaje en 2015 hasta su salida en diciembre del 2025 cuando terminó su contrato; sin embargo, acaba de romper el silencio y contó los detalles de su salida de la escuadra rojiblanca.

Isaác Brizuela destapó que la decisión de que saliera de la institución de la Perla de Occidente la tomó el actual entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, quien abiertamente le expresó que no tendría oportunidades de jugar. Sin embargo, pese a la decisión del argentino, el exjugador aseguró que no le guarda rencor, sino que hasta tiene una buena relación con el estratega sudamericano.

“Se me terminaba contrato en Chivas y yo hablo con la directiva. Me dicen que hablaron con Gabriel Milito y él decidió que no continuara. Me llevo muy bien con Milito y no crean que lo odio porque me hizo terminara mi carrera.

“Estuve seis meses con él, muy buen entrenador, muy buena persona. Hablando de frente con él, me dijo que con él no iba a jugar en el principio de torneo. Que veía a otros antes que a mi en esa posición”, reveló en el podcast Puros Cuates.

Conejo Brizuela trató de continuar con su carrera lejos de Chivas

“Le dije: ‘me quedan seis meses, prefiero ya no moverme y terminar aquí y terminando me gustaría jugar uno o dos años más porque me siento muy bien. No tengo lesiones. Le busqué en todo diciembre y enero.

“Sí pregunté en cinco o seis equipos de media tabla para abajo, porque quiero jugar uno o dos años, voy a ir con esos equipos que creo que puedo ayudar por mi experiencia en temas de vestidor. Me sorprendió que fueron los primeros que me dijeron: ‘no, muchas gracias’. Ni siquiera llegamos al término de ¿Cuánto nos vas a cobrar?’ Fue que ‘estamos completos’, ‘en tu posición ya no necesitamos’, en otros de que ‘ya estás muy grande’.

“Lo tomé con madurez, porque estando más joven hubiera dicho ‘tengo madera’. Pero vamos pensando como directivo, porque en un futuro me gustaría estar de ese lado. Los entiendo, porque si estoy en una etapa final de mi carrera y a lo mejor a muchos equipos, y meto el tema del ascenso y descenso, nos perjudica a todos los jugadores que vamos de salida el no tener esa categoría. Porque los equipos dicen: ‘del Cone a un chavo, mejor un chavo'”, concluyó el exjugador del Rebaño.

Los números del Cone Brizuela en Chivas