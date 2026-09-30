El dueño del América y de Televisa estuvo haciendo gestiones para poder comprar al Guadalajara, propuesta que afortunadamente no avanzó.

El Club Deportivo Guadalajara no es solamente un equipo poderoso dentro del futbol mexicano, sino que también es una marca que mueve millones de dólares alrededor del mundo entero, por lo que se ha destapado que el dueño de Televisa y el Club América, Emilio Azcárraga, intentó comprar al conjunto rojiblanco hace más de 20 años.

Después de la severa crisis económica que golpeó al Rebaño a finales de la década de los 90, tras la época de las Súper Chivas, el propietario de la televisora habría intentado hacerse del conjunto rojiblanco a través de intermediarios.

Sin embargo, en ese momento habría aparecido la figura de Jorge Vergara, quien al enterarse de la situación se convenció de pujar por comprar al Club más grande de México, logrando cerrar el traspaso en octubre del 2002, según destapa Grupo Expansión.

“Aunque no lo crean, yo le entro no solamente por el futbol, porque un chilango americanista quería comprar a Chivas. Se me hacía aberrante solo el pensar que un americanista chilango fuera el propietario de Chivas.

“En eso intervengo y le gano la partida, me quedo con Chivas con un sueño muy grande: tener 11 chícharos en la cancha para comunicar y contagiar a jóvenes de que el éxito en México sí se puede” explicó el propio Jorge Vergara en un evento en febrero del 2016.

Los conflictos entre Chivas y Televisa

La relación comercial entre el Guadalajara y la Televisa continuó durante varios años; sin embargo, diversos factores contractuales entre el club y la televisora fueron rompiendo la buena relación, en donde la empresa de Chapultepec 18 hacia contratos con renovación casi automática de los derechos de transmisión.

Por si fuera poco, el chiverío no era dueño de las transmisiones de sus partidos, ni de los videos, ya que todo pasaba a pertenecer a Televisa, la cual pagaba una cantidad mínima para seguir transmitiendo al Rebaño, por lo que se rompieron relaciones en 2016. En 2017, Chivas volvió a Televisa, pero volvieron a romper relación de manera definitiva en 2024.