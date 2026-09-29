El seleccionador nacional rompió el silencio y admitió que desea ver más tiempo en el campo a las joyas del Guadalajara.

Rafael Márquez lo tiene claro y se va a jugar su proceso rumbo al Mundial del 2030 con una Selección Mexicana plagada de jóvenes, por lo que admitió que se quedó con ganas de ver más tiempo a Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes debutaron con el Tricolor en el partido contra Perú.

El Káiser les dio el voto de confianza a los futbolistas del Guadalajara, por lo que los mandó al terreno de juego al minuto 78 de juego, por lo que tuvieron poco más de 12 minutos en el campo, en donde no pudieron destacar a la ofensiva por falta de comunicación con el resto de sus compañeros, con quienes jugaron por primera ocasión.

“Son gente joven que les he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha.

“Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven que necesitamos seguir trabajando con ellos, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores“, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el México vs. Estados Unidos?

El siguiente compromiso del Tricolor en esta Fecha FIFA será el próximo sábado 3 de octubre en la cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Este partido está pactado a disputarse en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.