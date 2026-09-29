La Selección Mexicana jugará su segundo amistoso en Estados Unidos ante Perú. Rafa Márquez llevaría adelante nueve cambios respecto al once que inició ante Colombia, por lo que tomó una decisión importante con los jugadores de Chivas.

La Selección Mexicana vuelve a tener acción este martes, cuando enfrente en Estados Unidos a Perú. En medio de este contexto, Rafa Márquez dio a entender que le dará un puñado de minutos a Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Luis Romo, debido a que llegaron cansados de su viaje.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado se convirtió en la base de la Selección Mexicana y que seguramente lo será en los próximos años. El equipo de Gabriel Milito vive un buen momento en la Liga MX a pesar de que dejó escapar 5 puntos ante América y Querétaro. A su vez, se sabe muy bien que el técnico nacional tiene en carpeta a 60 jugadores, de los cuales 16 son del conjunto rojiblanco.

Este martes, la Selección Mexicana enfrenta a Perú en un nuevo amistoso de la Fecha FIFA y se especula que Rafa Márquez llevará adelante varios cambios. Sin embargo, el técnico nacional dio a entender que los 4 jugadores que se acaban de reincorporar a la concentración llegaron cansados.

Rafa Márquez envió mensaje a los jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Los jugadores de Chivas llegaron cansados (Romo, Campillo, Sandoval y Camberos). Están predispuestos a estar, pero consideraremos si tienen minutos”, expresó el Káiser ayer en conferencia. De esta manera, es un hecho que los 4 jugadores del Guadalajara no irán de inicio ante el conjunto sudamericano.

Villa Villa adelantó la decisión de Rafa Márquez con Raúl Rangel

Por otro lado, una de las dudas que hay en la Selección Mexicana está en la portería, a pesar de contar con Raúl Rangel. Según lo informado por Villa Villa, el Tala iría de suplente ante Perú y Chile, pero volvería a la titularidad contra Estados Unidos.

“Rafa Márquez en la conferencia dijo que también quiere ver a los porteros. Se me hace que mañana va el Gato García vs. Perú, sábado Tala ante Estados Unidos y el martes Padilla ante Chile”, escribió el periodista de Azteca Deportes.

La posible formación de México ante Perú

Según lo informado por Claro Sports, Rafa realizará 9 cambios respecto al once titular frente a Colombia. De esta manera, México formaría con: Alex Padilla, Mateo Chávez, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, Jeremy Márquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Isaías Violante, Orbelín Pineda y Santiago Giménez.