Rafael Márquez ya tiene a su disposición a seis jugadores del Guadalajara para encarar su segundo compromiso amistoso.

La Selección Mexicana está por disputar su segundo compromiso en esta Fecha FIFA y ahora el siguiente adversario será Perú, en donde para buena noticia de Rafael Márquez, por fin contará con cuadro completo, en donde destaca que Chivas es la base de su equipo con seis jugadores convocados.

El Guadalajara sigue siendo la base del Tricolor, por lo que el Káiser ya podrá echar mano de Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes arribaron en las horas recientes con el combinado nacional después de participar en la jornada 10 del Apertura 2026 con el Rebaño frente al Querétaro.

Ahora, Rafa Márquez podrá hacer ajustes y observar a todos los juveniles que tiene en el radar de cara a la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2030, en donde tratará de hacer un relevo generacional en algunas zonas del campo.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Perú?

El segundo duelo de Rafael Márquez al frente del Tricolor será este martes 29 de septiembre en la cancha del Sports Illustrated Stadium de New Jersey, partido que está programado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Perú?

El partido entre el Tricolor y Perú con cuatro alternativas diferentes para todos los aficionados, ya que en televisión abierta será transmitido por el Canal 5 y Azteca 7, además de que vía streaming podrá mirarse en YouTube por Claro Sports, además de Amazon Prime.