Hugo Camberos es un futbolista que ha destacado desde que estaba en divisiones inferiores de Chivas, en donde el entrenador Óscar García Junyent fue el encargado de promoverlo al primer equipo, en donde poco a poco se ha ido ganando minutos y consolidándose como jugador de Primera División.
Sin embargo, el mediocampista apodado como Vegeta, reveló que le generó nerviosismo cuando fue convocado a su primera pretemporada con el Primer Equipo, en donde solamente transcurrieron unas semanas hasta que se concretó su debut en la Liga MX en la jornada 1 del Clausura 2025 contra Santos Laguna y como titular.
“Primero cuando me llaman a la pretemporada, como todo canterano, pues nervioso de que no conoces a los jugadores, la persona que es, entonces no sé si les voy a caer bien. Ahí, poco a poco me fui integrando. Estaba Yael Padilla, entonces con él me empecé acoplando poquito y me empezó a meter al grupo.
“Cuando llega el inicio de la Liga, estábamos en la charla y cuando escucho mi nombre en la alineación, pues fue algo como que no me esperaba ahí, debutar y de titular. Dije, si me convocan, voy a entrar 15 minutos, pero cuando me dicen que voy a entrar de titular fue como un baldazo de agua fría y sabía que había trabajado mucho para ese momento.
“Cuando me toca tener los minutos, traté de aprovecharlos al máximo, de disfrutar, de no enfocarme en cosas externas que sabía que eso podía perjudicarme, pero al momento de jugar, creo que me sentí muy bien y gracias a eso fue que aún sigo aquí”, declaró el canterano en entrevista con Telemundo.