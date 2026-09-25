El mediocampista del Guadalajara está complacido por llegar al Tricolor después del esfuerzo que hizo él y toda su familia para impulsarlo hasta este lugar.

Chivas sigue formando y consolidando jugadores desde sus fuerzas básicas, en donde se convierten en jugadores importantes en el esquema de Gabriel Milito, en donde Santiago Sandoval es uno de los que más ha destacado dentro de la Liga MX, ganándose su primer llamado a Selección Mayor.

Después de brillar en el Premundial Sub 20 y convertirse en la nueva joya del Guadalajara en el Apertura 2026, el mediocampista rojiblanco fue observado y contemplado por Rafael Márquez en su primera convocatoria al frente del Tricolor.

Es por eso que Sando admitió que está feliz por recibir esta oportunidad, ya que recordó todo el esfuerzo que ha realizado su familia, encabezada por su madre, por lo que lo considera como una recompensa a todo el trabajo que ha realizado su familia para impulsarlo hasta donde está actualmente.

“Esas lágrimas y felicidad son enormes porque solamente tú y tu familia saben lo que vives en el día a día, lo que pasa y lo que tienes que hacer para llegar a un sueño.

“Yo creo que llegar a la Selección Mayor no es cualquier cosa, no es una casualidad. Eso se trabaja y el trabajo que he hecho junto con mi mamá y mis hermanos es algo muy complicado, es como sacar toda esa felicidad de saber que lo lograste. De sentirte no conforme, pero sí especial con todo lo que has hecho en la vida.

“Fue todo muy rápido. El llamado a Selección también. Es algo que creo que me he ganado, pero no deja de ser un llamado a la Selección Mayor y de saber que fue muy rápido. En un año y medio, para mí todo ha sido muy rápido”, declaró el jugador del Rebaño en entrevista con Telemundo Deportes.

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