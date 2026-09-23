El mediocampista del Guadalajara sigue incrementando su fama en el futbol mexicano y le están saliendo cada vez más propuestas amorosas.

Santiago Sandoval es uno de los futbolistas de moda en la Liga MX gracias al gran nivel que está demostrando en las Chivas, por lo que inevitablemente su fama se está incrementando sustancialmente dentro del futbol mexicano y así se lo hicieron saber en Verde Valle al término del entrenamiento del miércoles 23 de septiembre.

El mediocampista decidió salir por la entrada principal de las instalaciones del conjunto rojiblanco para convivir con los aficionados, repartiendo fotos y firmas a quienes se dieron cita para conocer a los futbolistas, en donde una aficionada le expresó su profunda admiración al jugador rojiblanco que tomó con humor la actitud de la seguidora del Rebaño.

Mientras atendía a la gente que acudió a las afueras de Verde Valle, una aficionada comenzó a decirle a Santi Sandoval: “te amo” o “estás muy guapo”, en donde el jugador solamente respondió con una sonrisa, pero ante la insistencia de la hincha del Rebaño, en donde se mostró respetuoso y no siguió con el juego de la mujer.

Unos minutos después, apareció Ángel Sepúlveda, quien también salió sin su vehículo para atender a los aficionados, en donde el Cuate demostró su experiencia y bromeó sutilmente con los aficionados que acudieron y hasta le hizo bromas al propio Sando.

Santi Sandoval vivirá su primer llamado a Selección Mayor

Después de brillar en el Premundial Sub 20 y con el Guadalajara jornada a jornada, el entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, decidió convocar a la joya de la cantera de Chivas para la Fecha FIFA de finales de septiembre, por lo que al término del partido contra Querétaro se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico del Káiser michoacano junto a otros elementos del Guadalajara que serán:

Raúl Rangel

Luis Romo

Diego Campillo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.