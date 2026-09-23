El exentrenador y campeón con el Guadalajara dijo comprender actitud de Milito contra de un reportero tras cruce en conferencia de prensa.

Chivas tuvo un pésimo resultado en la cancha del Estadio Azteca en el Clásico Nacional contra América debido a que dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó empatando contra las Águilas, en donde muchos especialistas responsabilizaron del resultado a Gabriel Milito.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el timonel argentino registró un cruce con un reportero, en donde el estratega del Guadalajara corrigió algunas palabras que consideró tendenciosas por parte del comunicador, por lo que se viralizó ese segmento de la conferencia.

Sin embargo, el exentrenador del chiverío, Ricardo Ferretti, aseguró que comprende a Gabriel Milito y respaldó su respuesta, ya que aseguró que muchos reporteros acuden a los partidos solamente para tratar de que los entrenadores caigan en alguna desatención para causar polémica.

“Yo no lo critico porque sí hay gente que nada más va directo para esto (…) Lo más sencillo es mantener la estabilidad y todas las conferencias puedo llegar y decir: ‘tienes razón’, ‘no tengo opinión’, ‘no quiero discutir’. Me consta que va gente nada más para buscar sacarte de onda. Son varias veces”, explicó el Tuca en ESPN.

¿Cómo fue el cruce entre Gabriel Milito y el periodista al término del Chivas vs. América?

Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los 3 puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metió al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, le respondió el timonel al comunicador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.