Chivas se alista para enfrentar a Querétaro, pero el partido corre peligro por el Huracán Polo. A su vez, Gabriel Milito tomó una decisión con Bryan González y Hugo Camberos.

Chivas busca dar vuelta de página luego de haber dejado escapar la victoria ante América en el Estadio Azteca. El próximo sábado, el Guadalajara recibe a Querétaro, pero el partido en el Estadio Akron corre peligro de suspenderse por las fuertes lluvias y vientos con los que llegaría el Huracán Polo a Jalisco.

Por otro lado, revelaron que Gabriel Milito no tiene la presión del club, sino del propio entrenador para con su trabajo. A su vez, se destapó que el Guadalajara le realizó nuevos estudios a Bryan González, mientras que Hugo Camberos se prepara para ir de inicio ante Querétaro si se confirma la baja del Cotorro. Por último, Amazon Prime Video confirmó el aumento de su membresía para la afición rojiblanca.

¿Chivas vs. Querétaro podría posponerse o cancelarse por el Huracán Polo?

Como se sabe, el Huracán Polo está cerca de tocar tierra y es una tormenta identificada con categoría 5. Se estima que las fuertes lluvias y vientos lleguen hasta el estado de Jalisco, por lo que el partido entre Chivas y Querétaro corre peligro. De momento, el Guadalajara y la Liga MX mantienen la fecha y hora del encuentro.

Chivas no presiona a Gabriel Milito tras dejar escapar la victoria ante América

Luego de lo vivido en el Estadio Azteca, la afición de Chivas espera de parte de la directiva un jalón de orejas a Gabriel Milito por lo sucedido con el América. Más allá de que hubo alguna charla sobre lo sucedido en Ciudad de México, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que la presión que existe es del propio entrenador con su trabajo.

“Da la impresión de que Gabi Milito pudiera estar ya un poco presionado, no tanto por la actualidad del equipo en sí, sino por lo que está ocurriendo con Chivas: presionado por mejorar el equipo, presionado por ganar partidos que parecían que estaban en la bolsa, presionado por esa típica reacción que tuvo en la conferencia de prensa. No es normal que el técnico de repente explotara como lo hizo en la conferencia de prensa posterior al Clásico, que se agarró ahí con un colega”, comentó el insider del Guadalajara.

Horas clave en el futuro inmediato de Bryan González en Chivas

Uno de los jugadores destacados de Chivas en el empate ante América fue Bryan González, quien anotó un golazo de cabeza y se retiró con una molestia en su pierna. Jesús Bernal confirmó en ESPN que el Rebaño Sagrado le realizó nuevos estudios para saber qué tiene. A su vez, reportó que, de no estar al 100%, será suplente ante Querétaro.

Gabriel Milito tomaría una esperada decisión con Hugo Camberos

Ante la posible baja de Bryan González, la gran pregunta que surge es quién va a ser su reemplazante si se confirma la baja del Cotorro ante Querétaro. Diferentes insiders del Guadalajara confirmaron que Gabriel Milito tendría definido utilizar a Hugo Camberos si causa baja el carrilero rojiblanco.

Amazon Prime Video aumenta sus precios de suscripción

Luego del empate ante América, Amazon Prime confirmó un aumento en la membresía para ver los partidos de Chivas. Según lo informado por diferentes medios, la reconocida plataforma realiza un aumento histórico, el primero en los últimos 10 años, del 30%. De esta manera, Amazon pasa de cobrar $99 a $129 al mes, mientras que la suscripción anual pasa de $899 a $945.