Luego del empate ante América, la afición de Chivas señaló a Gabriel Milito como el culpable del resultado en el Estadio Azteca. A pesar del resultado, Javier Mier respaldó al técnico rojiblanco, mientras que Ramón Morales confirmó lo que todos los chivahermanos piensan del conjunto rojiblanco.

Chivas no pudo cerrar una victoria que tenía encaminada ante América, por lo que Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que se le escaparon de las manos los 3 puntos. Por otra parte, Javier Mier respaldó el proyecto rojiblanco, mientras que Ramón Morales afirmó que se manejó mal el segundo tiempo. Por último, Tapatío goleó a Tlaxcala y escaló puestos importantes en la Liga de Expansión MX.

Gabriel Milito confirmó que a Chivas se le escapó el partido ante América

Una de las declaraciones más destacadas en Verde Valle es la de Gabriel Milito, quien afirmó que a Chivas se le escapó el partido ante América. “Me hubiese gustado sumar de a 3, teníamos el partido en la mano, controlado, se nos escapó, el futbol tiene esta dinámica”, declaró el técnico argentino en el Estadio Azteca. Y agregó: “Nos faltó calma para hacer posesiones largas y cerrarlo mejor”.

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Javier Mier respaldó el proyecto de Gabriel Milito en Chivas

Luego del empate ante América, la afición de Chivas criticó en redes sociales a Gabriel Milito, por lo que Javier Mier respaldó en Instagram el proyecto del técnico argentino. “Juntos”, escribió el director deportivo del Guadalajara con una fotografía del equipo en la serenata que llevó adelante el último viernes previo al Clásico Nacional.

Imagen generada con ChatGPT.

Ramón Morales criticó el manejo de Chivas en el empate ante América

Tras el partido ante América, muchos aficionados marcaron en redes sociales que no se hizo un buen segundo tiempo. Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, respaldó a los chivahermanos al señalar que se manejaron muy mal los segundos 45 minutos. “Pésimo manejo de partido en el 2do tiempo”, expresó el exjugador rojiblanco en X.

La afición de Chivas marcó a Gabriel Milito como el culpable del empate ante América

Por otra parte, un comentario que se repitió en redes sociales fue para marcar a Gabriel Milito como el principal responsable del empate ante América. “Con este pende** como DT nunca Chivas podrá ganar algo. Su espejito que te vende es de solo 45 a 60 min. De ‘BUEN FUTBOL’ y el resto sus equipos son un: Cheque al Portador”, expresó un aficionado en los comentarios de la cuenta oficial del Guadalajara. Y otro añadió: “Toda la culpa de Milito no saber manejar una ventaja de 2 goles ¿Y qué pasa con Jordan y Castañeda? ¿Por qué no juegan?”.

Tapatío goleó a Tlaxcala y escaló puestos importantes en la Liga de Expansión MX

Tras una dura derrota contra Dorados de Sinaloa, Tapatío logró recuperarse con una goleada ante Tlaxcala por 4-0 gracias a las anotaciones de Gael García Bernal, Vladimir Moragrega y Jesús Hernández. Luego de la victoria en el Estadio Jalisco, los Cabritos escalaron a la séptima posición de la tabla general en la Liga de Expansión MX.