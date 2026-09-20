El Guadalajara llevó adelante un enorme primer tiempo, pero en la segunda mitad estuvo lejos generar jugadas de peligro ante un América que lo igualó con poco. Tras el partido, la afición marcó a un único culpable de la igualdad ante las Águilas.

No hay dudas de que lo vivido en el Estadio Azteca dejó un sinsabor muy grande porque Chivas pasó de estar ganando con 2 goles de diferencia a que América lo empatara. En redes sociales, la afición del Guadalajara hizo responsable a Gabriel Milito al señalar que no sabe ganar partidos importantes.

Bryan González tuvo un gran partido ya que el Rebaño Sagrado abrió el marcador gracias a un golazo de cabeza. Con su salida, la banda izquierda terminó por caer debido a que Roberto Alvarado poco pudo hacer para detener ese carril en el que Brian Rodríguez lanzó el centro para el 2-1 de Miguel Borja.

Al consumarse la igualdad, la afición de Chivas se volcó a las redes sociales para criticar a varios jugadores. Sin embargo, un comentario que se repitió es que Gabriel Milito fue el verdadero culpable por no poder cerrar un partido que estaba ganando.

Afición de Chivas molesta con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Con este pende como D.T nunca Chivas podrá ganar algo. Su espejito que te vende es de solo 45 a 60 min. De ‘BUEN FUTBOL’ y el resto sus equipos son un: Cheque al Portador”, expresó un aficionado en los comentarios de la cuenta oficial del Guadalajara. Y otro agregó: “Toda la culpa de [Milito no saber manejar una ventaja de 2 goles ¿Y qué pasa con Jordan y Castañeda? ¿Por qué no juegan?”.

Gabriel Milito admitió que el triunfo se le escapó a Chivas en el Clásico Nacional

Cabe destacar que luego del empate ante América, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que admitió que se le escapó el partido. “Me hubiese gustado sumar de a 3, teníamos el partido en la mano, controlado, se nos escapó, el futbol tiene esta dinámica”, declaró el técnico argentino en el Estadio Azteca. Y agregó: “Nos faltó calma para hacer posesiones largas y cerrarlo mejor”.

Los reclamos de la afición de Chivas contra Gabriel Milito