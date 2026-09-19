El Guadalajara se mantiene entre los mejores clubes de toda la Liga MX tras visitar a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.

Chivas es uno de los mejores equipos de todo el Apertura 2026 y así lo ha demostrado jornada a jornada, por lo que se encuentra peleando la cima de la tabla de posiciones con clubes como Toluca, América y Cruz Azul, por lo que con una combinación de resultados podría terminar en el primer lugar de la Liga MX.

El Guadalajara actualmente registra 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y un descalabro, por lo que solo se encuentra por debajo del Toluca que registra 19 puntos, por lo que la meta de conseguir la calificación a la Liguilla luce cada vez más cercano.

En caso de ganar el Clásico Nacional, el chiverío llegaría a 20 unidades y se instalaría en la cima de la tabla de posiciones; sin embargo, estaría a la espera del resultado de los Diablos Rojos que reciben al Santos Laguna este domingo.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

Pese a que en todo el mundo habrá Fecha FIFA larga, en la Liga MX la pelota no se detendrá todavía, por lo que el Guadalajara recibirá al Querétaro el próximo sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.