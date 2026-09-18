El capitán del Guadalajara analizó a las Águilas, por lo que espera un duelo de poder a poder en la cancha del Estadio Azteca.

El partido más importante de la fase regular del Apertura 2026 está por jugarse cuando Chivas visite al América en la cancha del Estadio Azteca, partido en el que el Rebaño Sagrado parte como amplio favorito por aficionado y expertos; sin embargo, en el redil saben que no deben confiarse.

De cara al Clásico Nacional, el capitán del Guadalajara, Luis Romo, analizó la actualidad de las Águilas, por lo que espera un duelo atractivo para las aficiones de los dos equipos debido a la propuesta ofensiva que está implementando Guillermo Almada en la escuadra azulcrema.

“Estamos en buen momento los dos, va a ser un muy buen partido. Nosotros tenemos que plasmar nuestra idea en su cancha, ser quien somos y seguir con nuestra identidad, plasmarla dónde sea. Creo que va a ser un espectáculo bonito porque ellos también tienen una idea atrevida, vienen por ti, te buscan, son agresivos y va a ser un buen duelo.

“Puede ser el partido más importante, pero nosotros lo vemos como un partido más para nuestro objetivo. Lo hacemos con la seriedad que tiene que ser, hacemos lo que queremos hacer, jugamos a nuestra manera y más allá del rival que esté enfrente, nos planteamos y somos Chivas en cualquier campo“, concluyó el capitán del Rebaño Sagrado.

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional?

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.