Gabriel Milito sigue lidiando con muchas ausencias por lesión en el Guadalajara, en donde hay varios elementos que siguen sin poder ser tomados en cuenta de cara al Clásico Nacional.

Chivas se reporta listo para disputar una edición más del Clásico Nacional en contra del América en la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito no podrá contar con plantel completo debido a que registró tres bajas para visitar a las Águilas en la Ciudad de México.

Un grupo de reporteros acudió a las instalaciones de Verde Valle para observar la salida del plantel del Guadalajara rumbo a la capital del país, en donde el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que el Rebaño realizó el viaje sin José Castillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez.

La realidad es que el chiverío ha informado desde hace varias semanas que los tres elementos están lesionados, por lo que siguen sin ser tomados en cuenta por Gabriel Milito, pese a que la reaparición de José Castillo se ha retrasado durante muchas semanas de forma inexplicable.

La realidad es que el club no ha emitido ningún parte médico oficial y detallado sobre las lesiones de cada uno de los futbolistas, señalando que solamente se tratan de dolencias musculares, por lo que no hay certeza sobre las gravedades de las mismas.

Ante tales ausencias, el comunicador confirmó que Chivas realizó la misma convocatoria que la semana pasada para enfrentarse a Pumas, por lo que no hay sorpresas, ni siquiera de jugadores del Tapatío que hayan subido al primer equipo por esta situación.

Antecedentes recientes entre Chivas y América

TORNEO RESULTADO INSTANCIA Clausura 2026 Chivas 1-0 América Regular Apertura 2025 América 1-2 Chivas Regular Clausura 2025 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2024 América 1-0 Chivas Regular Clausura 2024 América 1-0 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2024 Chivas 0-0 América Semifinal de ida Clausura 2024 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2023 América 4-0 Chivas Regular Clausura 2023 América 1-3 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2023 Chivas 0-1 América Semifinal de ida

Así llegan América y Chivas al Clásico Nacional

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.