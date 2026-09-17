Carlos Santos es un gloria para el Club América y en la previa al Clásico Nacional señaló que Chivas es favorito a ganar.

El próximo sábado se volverá a jugar una nueva edición del Clásico Nacional cuando el Guadalajara visite a América por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al juego en el Estadio Azteca, Carlos Santos, gloria del conjunto azulcrema, señaló que Chivas es favorito a quedarse con el partido más importante de México.

El Guadalajara llega con la moral en alto debido a que viene de golear a Pumas UNAM por 3-0 en el Estadio Akron. Por esta razón, la afición, los jugadores rojiblancos y la prensa ven como favorito al Rebaño Sagrado para ganar el próximo partido ante los dirigidos por Guillermo Almada.

El momento que vive Chivas de la mano de Gabriel Milito es innegable y son varios los exjugadores de América que lo reconocen. Carlos Santos es una de las glorias que tuvieron las Águilas y señaló que el Guadalajara es favorito a quedarse con el Clásico Nacional en el Estadio Azteca.

Carlos Santos afirmó que Chivas es favorito a ganar el Clásico Nacional. (Foto: IMAGO7)

“Yo digo que Chivas es mucho mejor equipo en cuanto a pasión, a poner el corazón por delante. Futbolísticamente, viene de 2 torneos buenos y no siente la ausencia del futbolista que fue el mejor goleador del equipo y que fue vendido”, expresó.

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Y agregó: “Tiene a Camberos, tiene buenos futbolistas que están surgiendo de la cantera y están respondiendo al entrenador. Es algo que antes no pasaba en Chivas y que hoy lo hace mucho mejor equipo que el América actual”.

¿A qué hora se juega América vs. Chivas?

El partido entre América y Chivas se llevará adelante el próximo sábado 19 de septiembre a las 21:00 del Centro de México. El Clásico Nacional se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por VIX.