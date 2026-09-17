Hugo Camberos y Santiago Sandoval se han convertido en dos de las grandes sorpresas de Chivas durante el Apertura 2026. Los dos canteranos han demostrado un enorme talento y, además, un entendimiento dentro de la cancha que pocas veces se ha visto entre dos jugadores tan jóvenes, incluso tratándose de futbolistas que surgieron de las fuerzas básicas del Guadalajara.

Sus actuaciones ya han llamado la atención tanto en México como en el extranjero, mientras ambos continúan desarrollándose bajo el mando de Gabriel Milito. El entrenador argentino ha demostrado tener la capacidad para potenciar las cualidades de sus futbolistas y sacarles su máximo rendimiento, tal como ha ocurrido con elementos como Daniel Aguirre, Omar Govea y Armando González.

Como muestra de este trabajo, Raúl Rangel habló para Claro Sports sobre la manera en la que Milito ha conseguido impulsar a los dos juveniles. De acuerdo con el guardameta rojiblanco, la confianza, el trabajo constante y la insistencia en mantener la humildad han sido fundamentales para que Camberos y Sandoval puedan explotar sus condiciones pese a tener menos de 20 años.

Para el Tala, la confianza que Gabriel Milito les ha entregado ha sido determinante, pues un futbolista que no siente el respaldo de su entrenador difícilmente puede mostrarse y continuar mejorando. Esa confianza parece haber sido una de las claves para que los juveniles rojiblancos hayan dado un salto de calidad en apenas unos meses, generándole incluso a Milito el afortunado problema de tener que decidir quién merece recibir minutos.

Ahora habrá que esperar para conocer qué rol tendrán Camberos y Sandoval en los próximos partidos. Ambos aprovecharon las bajas de Bryan González y Richard Ledezma, respectivamente, para hacerse con un puesto en el once inicial, pero los dos futbolistas más experimentados ya están recuperados. Por ello, Milito tendrá que decidir entre mantener el nivel que venían mostrando sus jóvenes canteranos o devolver la titularidad a los jugadores de mayor jerarquía.

Hugo Camberos probablemente regrese a la banca, pero Santiago Sandoval podría mantenerse titular

Todo apunta a que Hugo Camberos podría regresar al banquillo una vez que Bryan González esté completamente recuperado, aunque Santiago Sandoval tendría mayores posibilidades de conservar su lugar en el once inicial. La decisión final será de Gabriel Milito, pero el crecimiento de ambos juveniles deja claro que Chivas cuenta con dos nuevas alternativas capaces de competir por la titularidad y que su protagonismo podría seguir aumentando durante el Apertura 2026.