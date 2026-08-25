Se destapó cómo se ha comportado el portero del Guadalajara pese a ser blanco de múltiples rumores que lo ponen en el balompié de Europa.

Chivas ha sido el blanco de los rumores sobre posibles salidas al extranjero durante las semanas recientes, en donde además de Armando González se filtró que habría clubes interesados en fichar a Brian Gutiérrez, Hugo Camberos y Raúl Rangel durante la semana pasada.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que el Guadalajara sí tuvo comunicación con el Dinamo de Zagreb, en donde de manera informal le comunicaron a los rojiblancos que estaban interesados en el Tala y que estaban dispuestos a negociarlo por 3 millones de dólares, por lo que la propuesta fue rechazada.

Sin embargo, el comunicador destapó que dentro del chiverío vieron con buenos ojos la actitud que demostró el portero en todo momento, en donde le habría manifestado al club que no tiene prisa por irse a Europa, y que en caso de que llegara una oferta, se sentarían a platicar, pero que está feliz como cancerbero del Rebaño.

“Del Dinamo Zagreb, en concreto, jamás hubo una propuesta formal. Sí hubo un tanteo, un acercamiento (…) Me explicaban que en el Guadalajara no tienen ninguna intención de venderlo. Cuando se escuchan rumores o un acercamiento, de que alguien pregunta a la directiva siempre hay un acercamiento con el jugador.

“Me contaban: ‘El Tala está contento aquí, no tiene ganas de irse. No le corre la prisa, es portero’. Incluso cuando hubo los rumores, su postura fue de que había que esperar. No tiene prisa por irse“, explicó el comunicador en un video difundido en su canal de YouTube.

Chivas no cotizó al Tala Rangel en 13 millones de dólares

El ya mencionado comunicador aseguró que cotejó con fuentes dentro del club acerca de la veracidad de la versión que aseguraba que el Guadalajara entorpeció la salida del Tala Rangel rumbo a Europa por ponerle un precio que osciló los 13 millones de dólares, versión que habría sido desestimada desde dentro de la institución.