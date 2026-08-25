La Selección Mexicana ya afina el lápiz para definir la primera lista de convocados para los amistosos ante Colombia, Estados Unidos y Chile. En medio de este contexto, revelan que Rafa Márquez analiza llamar a dos joyas rojiblancas.

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Colombia y Estados Unidos en una amplia fecha FIFA en la que la Liga MX frenará. En medio de este contexto, David Medrano confirmó que la base del Tri será la que estuvo en el Mundial 2026, pero que Rafa Márquez analiza convocar a Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Rebaño Sagrado en el último semestre para coronar fue sin duda la anticipada concentración que llevó adelante Javier Aguirre para la Copa del Mundo. De esta manera, el Guadalajara tuvo cinco bajas en el primer equipo que no pudo utilizar ante Cruz Azul.

Tras lo sucedido en el Mundial 2026, comenzó el nuevo ciclo mundialista con Rafael Márquez en la dirección técnica. De cara a este nuevo proceso, David Medrano confirmó que la base de la Selección Mexicana para los primeros amistosos será con los jugadores que participaron en la cita mundialista, pero que analiza incorporar caras nuevas.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval podrían ser convocados a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Entre las caras nuevas que el Káiser tiene en mente se encuentran Hugo Camberos y Santiago Sandoval, jugadores de la cantera rojiblanca que fueron clave para que el Tri Sub-20 se quedara con el Premundial de la CONCACAF. En el mismo informe, el periodista de Medio Tiempo y Azteca Deportes señaló que en el Guadalajara saben que Raúl Rangel y Roberto Alvarado serán baja de cara al primer partido, pero saben que pueden sumarse más jugadores para los duelos contra Estados Unidos y Chile.

¿Qué jugadores de Chivas fueron a la Copa del Mundo 2026?

Para la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre convocó de Chivas a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Para este nuevo amistoso no solo habría que tener en cuenta a Hugo Camberos y Santiago Sandoval, sino que también a Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Richard Ledezma y Efraín Álvarez.

Encuesta ¿Rafa Márquez debe convocar a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos? ¿Rafa Márquez debe convocar a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos? Sí No Ya votaron 3 hinchas

Visores de Europas sorprendidos por Hugo Camberos y Santiago Sandoval

El sábado, Chivas logró superar por 5-2 a Tijuana en una noche en la que brillaron Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Tras lo vivido en el Estadio Akron, Alex Ramírez reveló que en Guadalajara estuvieron presentes visores de Inglaterra e Italia que fueron a ver a Gilberto Mora, pero que terminaron sorprendidos por las dos joyas rojiblancas.