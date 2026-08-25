Chivas se prepara para enfrentar a Pachuca por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, repasamos los jugadores en duda y descartados para enfrentar a los Tuzos.

Chivas se alista para enfrentar a Pachuca por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al juego en el Estadio Hidalgo, es un hecho que Gabriel Milito tiene tres descartados por lesión, mientras que en duda para jugar están Richard Ledezma y José Castillo.

El Guadalajara dio una exhibición ante Tijuana luego de imponerse por 5-2 y necesita refrendar lo conseguido en el Estadio Akron frente a los Tuzos. El equipo de Benjamín Mora viene de igualar en el último minuto ante Atlético de San Luis luego de que su portero, Carlos Moreno, luego de que hubiera anotado de cabeza.

En medio de este contexto, Chivas ya entrena en Verde Valle con vistas al partido ante Pachuca por la jornada seis del Apertura 2026. Para el duelo contra los hidalguenses, es un hecho que el Guadalajara no podrá contar con Bryan González, Daniel Aguirre y Miguel Tapias, ya que aún se recuperan de sus respectivas lesiones.

Gabriel Milito necesita que Chivas vuelve a ganar ante un rival de peso. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, tras el duelo contra Xolos, Gabriel Milito confirmó que Richard Ledezma y José Castillo estarán presentes para enfrentar a los Tuzos, pero no hay que olvidarse de que el cuerpo técnico rojiblanco los lleva de a poco a los jugadores al momento de enviarlos al campo de juego. Las otras dos dudas son en relación a quién será el tercer atacante que llevará el argentino y para ese lugar en el banquillo pelean Jesús Hernández, que anotó en la victoria de Tapatío, y Diego Latorre, que jugó cinco minutos en el duelo ante Mineros de Zacatecas.

Encuesta ¿Quién debe ser el tercer atacante de Chivas ante Pachuca? ¿Quién debe ser el tercer atacante de Chivas ante Pachuca? Jesús Hernández Diego Latorre Ya votaron 2 hinchas

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Pachuca?

Es un hecho que Gabriel Milito mantendrá los tres centrales en el fondo, dos carrileros, tres medios y un atacante. De esta manera, el Guadalajara formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo / Miguel Gómez, Hugo Camberos, Richard Ledezma / Santiago Sandoval, en el medio Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado y en el ataque Ricardo Marín.

Es un hecho que el técnico argentino considera que Richy es titular indiscutible y que al mismo tiempo tiene debilidad por Santiago Sandoval, por lo que ahí radica una interrogante importante. Por otro lado, ante Xolos dejó el timonel rojiblanco dejó en claro que Miguel es el primer suplente de José Castillo, lo que llama la atención cuando tiene para utilizar a Luis Rey.