Armando González ya es oficialmente jugador del Olympiacos y, después de completar sus primeros entrenamientos con el conjunto de El Pireo, todos los ojos están puestos en La Hormiga y en lo que podría ser su debut. El delantero mexicano apunta a estar disponible para el partido de este domingo, cuando su nuevo equipo visite al Asteras, aunque será el técnico José Luis Mendilibar quien tome la decisión final sobre su convocatoria y los minutos que pueda recibir.

Sin embargo, mientras González comienza su aventura en Grecia, un rumor que había comenzado a circular alrededor de La Hormiga y el Olympiacos fue confirmado por su propio padre. Armando González Bejarano declaró para Claro Sports que el conjunto de El Pireo tiene en la mira a otro futbolista mexicano y estaría interesado en llevarlo al equipo para reforzar su plantel durante este mercado de fichajes.

Se trata de Edson Álvarez, quien durante la temporada pasada jugó con el Fenerbahçe de Turquía, aunque su carta continúa perteneciendo al West Ham. El conjunto inglés descendió de la Premier League la campaña anterior y, ante este nuevo escenario, buscaría darle salida a varios de sus futbolistas, una situación que podría abrir la puerta para que el mediocampista mexicano continúe su carrera en otro club europeo.

El padre de La Hormiga reconoció que vería con muy buenos ojos una posible llegada de Edson Álvarez al Olympiacos, pensando principalmente en la adaptación de su hijo. Para Armando González sería muy diferente afrontar sus primeros meses en Europa teniendo cerca a un compatriota, especialmente porque no solamente tendría que adaptarse a un nuevo equipo y una nueva forma de jugar, sino también a un país con una cultura muy distinta a la de México.

Además, Edson Álvarez forma parte del grupo de la Selección Mexicana en el que también coincidió recientemente Armando González, una concentración que destacó por la unión entre los futbolistas. Por ello, en caso de concretarse la operación, la presencia del mediocampista podría convertirse en un apoyo importante para La Hormiga durante sus primeros meses en el futbol europeo, facilitando su adaptación dentro y fuera de la cancha.

Armando González podría debutar este domingo, ya es oficial que usará el 34

Mientras espera conocer si tendrá sus primeros minutos con el Olympiacos, ya es oficial que Armando González utilizará el número 34 en su nueva etapa. Se trata del mismo dorsal que portó con Chivas durante el año que terminó impulsándolo hacia Europa, por lo que tendrá la oportunidad de mantener un número que ya tiene un significado especial en su carrera. Ahora, La Hormiga buscará que el 34 también se convierta en parte de su historia en Grecia, comenzando posiblemente este domingo con su esperado debut.