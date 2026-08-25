El entrenador de Xolos de Tijuana ya entendió que se equivocó severamente con sus declaraciones haciendo distinción con los mexico-estadounidenses que tiene el Guadalajara en su plantilla.

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, fue el blanco de la polémica durante el fin de semana debido a sus declaraciones al término del partido contra Chivas, en donde aseguró que Tijuana jugaba con más mexicanos que el Rebaño Sagrado, menospreciando a los futbolistas que cuentan también con la nacionalidad estadounidense.

Sin embargo, el Loco habría caído en cuenta de su equivocación, por lo que habría llamado por teléfono a David Medrano para conversar sobre ese tema, en donde le habría indicado al comunicador que “olvidó” especificar que jugaban con más mexicanos, a excepción del Guadalajara, cambiando sustancialmente el discurso que emitió el fin de semana en el Estadio Akron.

“Ayer me marcó y me chuté una hora, fácil, con el Loco Abreu. Me marcó como de 9 a 10 de la noche. Loco, la regaste y punto. Y dice sí, ‘me equivoqué porque me faltó. Vi la estadística y se me olvidó decir que con excepción de Chivas’. Fue lo primero que dijiste, y a parte, no era el momento de ese dato.

“Cuando te comiste cinco, cierra el ortito y listo, no es el momento para ese dato, después habrá oportunidad de que manejes ese dato”, declaró el comunicador en el programa de YouTube, La de Ocho.

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre Chivas?

“Todo esto, en el proceso tenemos muchos jugadores jóvenes. Somos el equipo que tiene más minutos de menor. Utilizamos más mexicano mexicanos que Chivas, nosotros tenemos 8 y Chivas tiene a los mexico americanos, pero mexicanos mexicanos tenemos más nosotros en cancha que Chivas”, fue lo que declaró el entrenador al término del partido.

¿Cuáles son los jugadores mexico-estadounidenses de Chivas?