El comunicador destapó la actualidad sobre el futbolista que el Guadalajara negoció con la gente de Santos Laguna.

Chivas pisó el acelerador en el mercado de fichajes y concretó la contratación de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo antes del arranque de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, la preocupación continúa debido a que el club no ha hecho oficial los fichajes.

Sin embargo, el comunicador David Medrano dio una buena noticia al confirmar que el exjugador de Santos Laguna ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara y reportará al comienzo de la pretemporada junto al resto del plantel.

“Jordan Carrillo llegó a la Ciudad de Guadalajara para presentarse a exámenes médicos y estar listo para presentarse con su nuevo equipo.

“Hay que recordar que llegaron a un cuerdo Guadalajara y la directiva de Grupo Orlegi y de esta forma, Jordan Carrillo ya es futbolista de Chivas“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el plan de Chivas para la pretemporada?

La realidad es que el club no ha brindado nuevos detalles para la pretemporada, solamente que los jugadores reportarán el 15 de junio para exámenes médicos y físicos; sin embargo, hay que recordar que no podrán hacer uso de Verde Valle debido a que ahí se encuentra la Selección de Corea del Sur.

Se espera que la plantilla haga un viaje a playa para realizar la pretemporada, pero se desconocen fechas o sedes.