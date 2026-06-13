El entrenador argentino y su mensaje para la afición regiomontana que no pasó inadvertida entre los seguidores del Guadalajara..

Matías Almeyda es la máxima leyenda de Chivas en la histórica actual del club, detrás de los Campeonísimos, debido a los títulos que consiguió en poco tiempo y la conexión que generó con los aficionados rojiblancos, por lo que es raro verlo en otro club de la Liga MX.

Tras su llegada a Monterrey, el Pelado está iniciando un nuevo proceso en el que trata de construir un equipo competitivo y poderoso dentro del futbol mexicano, en donde este sábado habría revelado que implementará la misma fórmula que le dio éxito en el Guadalajara.

El entrenador argentino compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a miembros del staff de Rayados con la frase: “la unión será la base”, demostrando que su equipo no funcionará por individualidades, sino por trabajo en equipo.

Hay que recordar que cuando Matías Almeyda llegó a Chivas, ni la afición ni el plantel estaban convencidos de su llegada, principalmente por la intempestiva salida del Chepo de la Torre; sin embargo, con trabajo, rápidamente se ganó el cariño de la afición y de los futbolistas.

Matías Almeyda, un genio fortaleciendo grupos

Durante su estadía en el Guadalajara, el vestidor rojiblanco vivió su etapa más armoniosa de los años recientes, en donde la conexión entre todos los futbolistas y el cuerpo técnico era evidente, siendo una de las claves para conseguir cinco títulos en dos años y ocho meses.