El 10 de julio de 2016, el Guadalajara venció 2-0 a Veracruz y conquistó una Supercopa MX que terminó siendo el punto de partida de una de las etapas más exitosas del Rebaño en los últimos años.

Este 10 de julio se cumplen diez años de una conquista que, aunque muchas veces queda opacada por otros campeonatos, terminó marcando un antes y un después para Chivas. En el StubHub Center de Carson, California, el equipo dirigido por Matías Almeyda derrotó 2-0 a Veracruz y levantó la Supercopa MX, un trofeo que terminó siendo el impulso de una de las etapas más exitosas del Guadalajara en la última década.

El Rebaño llegó a ese compromiso como campeón de la Copa MX Apertura 2015, mientras que los Tiburones Rojos habían conquistado la Copa MX Clausura 2016. Los rojiblancos impusieron condiciones desde el inicio y resolvieron el encuentro gracias a los goles de Orbelín Pineda y Omar Bravo, este último en lo que terminaría siendo su despedida oficial con la camiseta de Chivas antes de continuar su carrera en Estados Unidos.

Más allá del trofeo, aquella victoria tuvo un valor simbólico enorme. Representó el segundo campeonato de Matías Almeyda al frente del Guadalajara y confirmó que el proyecto comenzaba a consolidarse. Además, el título otorgaba el boleto de México 3 para la Copa Libertadores 2017, aunque finalmente los clubes mexicanos no participaron debido a cambios en el calendario del torneo sudamericano.

Con el paso del tiempo quedó claro que aquella Supercopa fue apenas el comienzo. Un año más tarde, Chivas conquistaría la Copa MX Clausura 2017, el Clausura 2017 de la Liga MX y el Campeón de Campeones, completando una cosecha histórica bajo el mando del “Pelado”. Almeyda terminó convirtiéndose en el entrenador más ganador de la era de Jorge Vergara, con cinco títulos oficiales, una marca que sigue siendo referencia para cualquier proyecto deportivo que llega a Verde Valle.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Diez años después, ese 2-0 sobre Veracruz permanece en la memoria rojiblanca no solo por el trofeo levantado en California. Fue la confirmación de que Chivas volvía a competir por campeonatos de manera constante y el primer gran paso de un equipo que, meses más tarde, devolvería al Guadalajara a la cima del futbol mexicano con una generación que quedó grabada para siempre en la historia del club.

Alineación de Chivas en aquella final