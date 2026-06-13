El Piojo tuvo una actuación magistral en el primer partido de la Copa del Mundo, por lo que está llamando la atención de especialistas y profesionales del futbol mundial.

Roberto Alvarado se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas de todo México y lo sigue demostrando partido a partido tanto con Chivas como en Selección Nacional, por lo que ha logrado captar la atención de un visor alemán.

Después del rendimiento que presumió el Piojo en el partido del Tricolor contra Sudáfrica, un visor alemán realizó un análisis de lo que percibió del estilo de juego del futbolista del Guadalajara, destacando su nivel que demostró, poniéndolo como uno de los mejores.

“Un jugador del que no sabía mucho antes de este Mundial pero que inmediatamente captó mi atención fue Roberto Alvarado. Realmente disfruté viéndolo. Parecía extremadamente cómodo con el balón y muchas de las secuencias de ataque de México parecían fluir por su lado. Constantemente proporcionaba una salida y se veía confiado recibiendo bajo presión.

“Primer toque limpio, control cercano fuerte y una manipulación muy ordenada del balón en espacios reducidos. Manejó muy bien los cambios largos y diagonales y consistentemente convirtió recepciones difíciles en ventajas para su equipo.

“También mostró buena capacidad de conducción. Capaz de avanzar el juego con regates y mantener el control, lo que ayudó a México a sostener los ataques. Para mí, probablemente fue el jugador más impresionante de México en la primera mitad. Luego, en la segunda mitad, coronó una gran actuación con la asistencia para el gol de Raúl Jiménez.

“Esto es exactamente por lo que amo la Copa del Mundo. Tienes la oportunidad de ver jugadores que no verías normalmente cada semana. Roberto Alvarado definitivamente es uno de esos jugadores para mí”, escribió el analista en su cuenta de X.

¿Quién Emir Scouting?

Hay que recordar que para este tipo de eventos internacionales, diversas compañías de scouting envían a sus visores a prácticamente todos los partidos en búsqueda de nuevos talentos para recomendarlos a los clubes de Europa, por lo que Emir Scouting se trataría de uno de estos analistas.

Y en México critican al Piojo Alvarado

Durante la transmisión del partido entre México y Sudáfrica e inclusive en las mesas de análisis, diversos “especialistas” han lanzado fuertes críticas en contra del futbolista de las Chivas, asegurando que fue uno de los peores futbolistas del primer partido de México.