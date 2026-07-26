El "Piojo" Alvarado apareció en el momento más importante y demostró por qué continúa siendo el referente ofensivo de Chivas.

La primera victoria de Chivas en el Torneo Apertura 2026 tuvo un nombre propio: Roberto Alvarado. Cuando el empate parecía inevitable frente a Bravos de Juárez, el “Piojo” apareció en el tiempo de compensación para marcar el gol del triunfo y darle un respiro al equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, su importancia en el Rebaño Sagrado va mucho más allá de esa anotación.

Desde hace varios torneos, el atacante se ha convertido en el futbolista más constante del Club Deportivo Guadalajara. Mientras el equipo ha vivido cambios de entrenadores, refuerzos que no terminaron por consolidarse y momentos complicados en el terreno de juego, Roberto Alvarado ha mantenido un nivel competitivo que lo ha llevado a ser el principal referente ofensivo en Verde Valle.

Lo más valioso del seleccionado mexicano es que suele responder en los momentos de mayor presión. No desaparece cuando el panorama se complica; por el contrario, suele asumir la responsabilidad de generar peligro, pedir el balón e intentar marcar la diferencia.

Pero reducir su rendimiento únicamente a los goles sería injusto. El “Piojo” también es uno de los futbolistas que más participa en la construcción del juego ofensivo. Constantemente cambia de posición para ofrecer líneas de pase, ayuda en la recuperación cuando el equipo pierde la pelota y entiende a la perfección cuándo acelerar las jugadas o darles pausa. Esa versatilidad lo convierte en una pieza difícil de reemplazar para Gabriel Milito.

La llegada del estratega argentino incluso podría potenciar todavía más sus cualidades. El sistema de Gabriel Milito prioriza la movilidad de los atacantes y la presión tras pérdida, dos aspectos en los que Roberto Alvarado suele destaca.

Apenas han transcurrido dos jornadas del Torneo Apertura 2026, pero Roberto Alvarado ya volvió a demostrar por qué sigue siendo el futbolista más determinante del Club Deportivo Guadalajara. Más allá del gol frente a BrVOS de Juárez, su liderazgo, regularidad e influencia dentro del funcionamiento colectivo lo mantienen como el jugador alrededor del cual gira buena parte de las aspiraciones del Rebaño Sagrado en este semestre.

¿Cuándo juegan las Chivas en el Apertura 2026?

Luego de conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2026, Chivas ya dejó atrás el triunfo sobre Bravos de Juárez y puso la mira en su siguiente reto. El próximo 31 de julio, el Rebaño Sagrado visitará a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde los dirigidos por Gabriel Milito buscarán ligar victorias por primera vez en el certamen y confirmar el crecimiento futbolístico que mostraron en la jornada anterior.