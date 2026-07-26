Chivas logró su primera victoria en el Apertura 2026 tras superar a FC Juárez. Tras el partido, Carlos Hermosillo le envió un mensaje a Armando González.

Finalmente, Chivas logró romper el marcador y se quedó con la primera victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX. Tras el partido, Carlos Hermosillo, exjugador del Guadalajara y leyenda de Cruz Azul, aconsejó a Armando González al indicarle que tiene que tener la cabeza más clara porque falló goles que son claros de anotar.

Es un hecho que el Guadalajara tuvo que sufrir más de la cuenta para encontrar un centrodelantero goleador. La Hormiga terminó con una sequía de más de seis años debido a que el último campeón de goleo que tuvo el Rebaño Sagrado fue en el Apertura 2019, con Alan Pulido.

El regreso de Armando González a Chivas tras la Copa del Mundo 2026 no ha sido el esperado debido a que no marcó. Es más, el atacante de 23 años no marca oficialmente con el Guadalajara desde su doblete ante Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026.

Armando González no marca desde el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Ayer, ante FC Juárez, Gabriel Milito decidió que la Hormiga jugará los 90 minutos del partido para lograr la victoria ante el equipo de Pedro Caixinha. En el primer tiempo del Estadio Akron, el atacante formado en Verde Valle perdió anotaciones cantadas de cabeza, mientras que en el segundo tiempo decidió mal por querer él definir cuando había mejores opciones.

Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Carlos Hermosillo habló del Guadalajara y aconsejó a Armando González. “Me gustan las Chivas. Yo creo que todo en la vida tiene una parte de fortuna. Chivas fue superior ante un equipo que atacó muy poco, yo siento que Armandito (González) empieza a presionar él solo. Tuvo una muy clara de cabeza, tiene que trabajar en esta parte, se pierden muchos goles”, expresó el exjugador rojiblanco en Fox Sports.

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Armando González no sale de Chivas

Una de las grandes preguntas que surgía era sobre el futuro de Armando González, quien era buscado por varios equipos europeos. Según lo informado por César Merlo, el atacante mexicano no saldría del Guadalajara en este mercado de pases.