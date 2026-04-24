El paso de Armando González por los micrófonos de Fox Sports no solo dejó sensaciones positivas en la audiencia, sino también en quien lo tuvo cara a cara. Tras la entrevista, Carlos Hermosillo compartió en exclusiva con Rebaño Pasión su mirada sobre el delantero de Chivas, a quien analizó tanto desde lo futbolístico como desde lo personal.

“Pues mira, la verdad es que lo noto… es un muchacho muy ubicado”, expresó el exgoleador, destacando la madurez del joven atacante. Hermosillo valoró especialmente su mentalidad y disciplina diaria, asegurando que es de esos jugadores que buscan marcar una diferencia real: “Es de los jugadores que sí quieren ser diferentes. Se quedan a entrenar, se queda una hora y media, se masajea… sale de las instalaciones mucho después que el resto”.

La impresión fue todavía más profunda al referirse a su entorno y personalidad. “Me gustó que veo que es un muchacho centrado, con mucha ambición y actitud”, agregó, subrayando también el acompañamiento familiar del futbolista. Para Hermosillo, ese combo resulta clave en el desarrollo de un delantero que empieza a consolidarse en la élite del fútbol mexicano.

Pero el punto más fuerte de su análisis llegó al proyectar su futuro inmediato. Sin rodeos, el histórico atacante fue contundente: “Yo no dudo en ningún momento de que va a estar en el Mundial”. Una frase que lo posiciona directamente en la carrera rumbo a la cita de 2026 y que, además, viene acompañada de otra predicción ambiciosa: “No tengo la menor duda que muy pronto va a estar en Europa, muy muy pronto”.

Lo que debe mejorar la Hormiga González

En lo estrictamente futbolístico, Hermosillo también dejó un consejo clave para su evolución. Destacó su “olfato de gol” como una cualidad diferencial, aunque remarcó aspectos a pulir: “A veces va a errar muchos goles por la juventud… tiene que perfeccionar su definición y acostumbrarse a ver la pelota en la red”.