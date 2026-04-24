Armando González se ha convertido en el jugador de Chivas con mayor mercado en la actualidad, despertando el interés de varios clubes tanto dentro como fuera del continente. Aunque hasta ahora no existen ofertas formales sobre la mesa, todo apunta a que su destino natural está en el futbol europeo, y el próximo mercado de verano podría traer movimientos importantes en torno al delantero rojiblanco.

El propio atacante es consciente de que su futuro está ligado al Viejo Continente y recientemente lo dejó claro en una declaración que llamó la atención entre la afición. En una entrevista reciente, la Hormiga reconoció que su salto al futbol europeo podría ocurrir en un plazo relativamente corto, aunque también dejó en claro que todavía no existe una fecha definida para concretarlo.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico

“Sí, es uno de mis objetivos. Siento que está a corto plazo. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día”, declaró el delantero rojiblanco, dejando ver que la posibilidad de emigrar al futbol europeo es una meta real en su carrera.

Hasta el momento, los equipos que han sonado como posibles destinos para González incluyen al CSKA de Moscú, club que incluso habría presentado una oferta que fue rechazada por la directiva rojiblanca. Además, también se ha hablado de intereses provenientes del Borussia Dortmund e incluso del Barcelona, aunque estos últimos escenarios se mantienen únicamente como rumores que han circulado con fuerza en distintos medios.

En una entrevista anterior con Fernando Quirarte, tanto la Hormiga como su padre dejaron en claro que no buscarán apresurar su salida a Europa, priorizando tomar la mejor decisión deportiva y económica. Sin embargo, también reconocieron que si llega una oferta que satisfaga al club y que encaje con los objetivos del jugador, el salto al futbol europeo será inevitable como parte natural de su crecimiento profesional.

Armando González es considerado uno de los mejores jugadores Sub-23 en el mundo

Con apenas 23 años recién cumplidos, Armando González no solo destaca por su capacidad goleadora, sino también por el enorme potencial que todavía tiene por desarrollar. Esta combinación entre juventud y rendimiento lo ha colocado en el radar internacional, siendo considerado como uno de los jugadores Sub-23 más interesantes del futbol actual, motivo por el cual varios clubes europeos siguen de cerca su evolución.