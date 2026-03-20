Armando González se ha consolidado como la mayor sorpresa reciente de la cantera de Chivas, brillando desde su primer torneo como titular y alcanzando incluso el campeonato de goleo. Hoy, no solo tiene serias posibilidades de repetir como goleador del torneo, sino que también su gran momento lo pone en la órbita de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, confirmando su meteórico ascenso.

A este presente se suma su calidad técnica, que ha sido constante a lo largo de la temporada. Todo apunta a que una oferta desde Europa llegará más temprano que tarde, llevándolo al máximo nivel competitivo. Sin embargo, la afición rojiblanca no solo quiere verlo triunfar en el extranjero, sino también dejar huella con títulos en el club, una postura que el propio Fernando Quirarte decidió expresar públicamente.

Durante una entrevista con el delantero y su padre, Armando González Bejarano, el Sheriff hizo una petición directa y emotiva. Aclarando que hablaba como aficionado, le pidió que no apresure su salida al futbol europeo, sugiriendo que espere el momento adecuado para dar el salto. La intención es clara: evitar una salida prematura que pueda frenar su desarrollo o que llegue antes de estar completamente listo.

La respuesta fue inmediata y fue tranquilizadora: el padre del delantero aseguró que tomarán la decisión con paciencia, buscando el mejor escenario posible para su carrera. Además, dejó en claro que la Hormiga está feliz en Chivas, enfocado en seguir creciendo y disfrutando su presente, consciente de que todavía tiene margen de mejora antes de dar el siguiente gran paso.

Equipos de Europa ya sondean a Armando González e incluso uno hizo una oferta formal, pero él la rechazó

Estas posturas no son casualidad. Reportes desde Alemania e Italia indican que clubes como Borussia Dortmund y AC Milan ya siguen de cerca a Armando González, atentos a su evolución. Incluso, hace apenas un mes recibió una oferta formal del CSKA Moscú, la cual decidió rechazar. La razón es clara: sabe que aún no es el momento de salir y que puede aspirar a una oportunidad más grande, manteniendo su enfoque en consolidarse primero en Chivas.