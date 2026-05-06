Finalmente, Chivas comenzó con su entrenamiento para la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX, luego de la orden que dio Amaury Vergara para que regresen los jugadores convocados a la Selección Mexicana. De lo que nadie habla es de cómo festejó la afición rojiblanca la postura del dueño del Guadalajara.

La bronca del patrón con la Federación Mexicana de Fútbol surgió porque le dieron permiso a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para jugar la vuelta de la semifinal de la Concachampions ante Los Ángeles FC. Por esta razón, el mandamás decidió que los futbolistas debían regresar para prepararse para jugar la vuelta contra Tigres.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, expresó Amaury Vergara en X.

Tras la publicación del dueño del Guadalajara, la afición se puso de pie y festejó en redes sociales. “Don Jorge Vergara está bien perro feliz de que su hijo por fin tenga mano dura. ¡¡Arriba las CHIVAS!!”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “¡Qué orgullo esta decisión! Lo único que importa son las Chivas. No a la horrenda Selección Mexicana”.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.

Así reaccionó la afición de Chivas